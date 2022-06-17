Россия не будет жалеть ничего, – Жданов сказал, есть ли риск полного взятия Северодонецка в кольцо
Россияне стягивают еще больше реактивной артиллерии, чтобы полностью захватить Северодонецк. Сейчас оккупанты пытаются окружить город.
Однако, к сожалению, существует риск, что Северодонецк полностью примется в кольцо. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Олег Жданов.
Внимание Враг пытается взять Славянск, ВСУ отражают удар: карта боевых действий на 17 июня
По его словам, прямой угрозы нет. Враг не продвигается вперед, а украинские военные доходят почти до центра города и проводят вылазки. Наши защитники ведут очень активную оборону.
Даже эти попытки окружить Лисичанск, чтобы вместе эти города взять в кольцо, не предпринимаются. А сегодняшние сутки (на 17 июня – 24 канал), показали, что активных штурмовых действий российские войска не проводили,
– заметил Жданов.
А Вооруженные Силы Украины очень плотно сбили наступательный темп русских войск.
"Но угроза эта (взять Северодонецк в кольцо – 24 канал) существует. Я так понимаю, что Россия не пожалеет ни техники, ни личного состава. Их будут бросать в наступление к последнему солдату, пока у них будет возможность", – сказал эксперт.
Более того, оккупанты сейчас перебрасывают туда свои силы по другим направлениям. Это уже политическая задача, добавил Жданов.
Есть ли риск полного взятия Северодонецк в кольцо: смотрите видео
Битва за Северодонецк продолжается
- Россияне стягивают дополнительную реактивную артиллерию для полного захвата Северодонецка. Сражение между оккупантами и ВСУ продолжается.
- В целом на Северодонецком направлении российские кафиры продолжают обстреливать позиции ВСУ по ствольной и реактивной артиллерии.
- В результате вражеских атак Лисичанска и Северодонецка погибли 6 мирных жителей . ВСУ одновременно удалось вытеснить россиян из Золотого.
- Вместе с тем на Бахмутском направлении украинские военные отразили вражеский штурм в направлении Золотого. Враг был вынужден отойти. Захватчики попытались продвигаться в направлении Васильевки и Берестового, но впоследствии скрылись.
- А на Южнобужском направлении враг атаковал 16 населенных пунктов по артиллерии и реактивным системам залпового огня. Впрочем, украинская авиация наносила удары по скоплениям россиян в Херсонском, Каховском и Бериславском районах Херсонщины.