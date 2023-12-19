Враг выжидает для ракетной атаки с моря, – сказала Гуменюк, когда Россия может массированно атаковать

Наталья Гуменюк рассказала, что ночь на 19 декабря прошла спокойно. В частности, из-за погоды враг не может использовать тактическую авиацию, поэтому не атаковал управляемыми авиационными бомбами (КАБами).

Руководитель Объединенного координационного центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона, что оккупанты попытались запустить управляемые дроны, пишет 24 Канал.

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Каких угроз ждать от врага с Черного моря

Погодная характеристика отражается и на активности врага в море. Там корабельная группировка практически свернута. Два корабля в Черном море патрулируют, один – в Азовском. Держатся традиционно в направлении Новороссийска, как можно дальше от контролируемых Украиной берегов, там где считают для себя условно безопасным районом,

– рассказала спикер.

Наталья Гуменюк также сообщила, что ракетоносителей в Черном море на боевом дежурстве не наблюдают уже более трех недель.

Но знаем, что они снаряжены и готовы к применению. Для выхода на боевое дежурство им достаточно 2 – 3 часов. Пока штормит море на нашей стороне. Но шторм не так критичен для того, чтобы вообще не использовать ракетоносители. Очевидно, что враг накапливает ресурс и выжидает нужного момента для проведения ракетных атак", – пояснила спикер.

По ее словам, враг время от времени проявляет активность тактической авиации. В частности, атакует управляемыми авиационными ракетами – 18 декабря направил Х-59 в направлении Криворожья, и его сбила наша ПВО.

Когда Россия может атаковать ракетами

Наталья Гуменюк рассказала, что оккупанты тщательно маневрируют, маскируют и пытаются найти место дислокации для своего берегового ракетного комплекса "Бастион" после того, как ВСУ уже уничтожили один из таких комплексов.

Пока украинские военные не фиксируют активности, свидетельствующей о применении ракет "Оникс", однако пуски возможны.

Сейчас применение таких ракет враг не осуществляет. По всей вероятности, с последующей отсрочкой для более массированных атак, которые, аналитика свидетельствует, они могут применить во время более сильных морозов в смысле так называемого энергетического террора,

– рассказала Гуменюк.

Она добавила, что минная опасность в Черном море на достаточно высоком уровне. В частности, из-за шторма. Однако, вероятно, штормы оттащили мины подальше от навигационного коридора и он продолжает функционировать.