Россия не готова говорить с Зеленским о ситуации на Донбассе, – Арестович
Алексей Арестович заявил, что не видит готовности России вести переговоры с Владимиром Зеленским. Страна агрессор хочет легитимизировать оккупантов в Донецкой и Луганской областях.
Источник:"Радио Свобода"
Спикер Украины в Трехсторонней контактной группе Арестович убежден: достичь "Пасхального перемирия" не удалось, ведь предложения России содержали определенные "красные линии". Украина их никогда не пересечет.
Актуально В Кремле ждут предложений о встрече Зеленского и Путина
По словам Арестовича, документ, который предложила Россия, был лишь попыткой легитимизировать боевиков на Донбассе. Однако Украина никогда не будет с ними взаимодействовать или признавать их.
Арестович заметил, что политика России не изменилась с 2014 года. Страна агрессор в дальнейшем хочет, чтобы Украина вела переговоры с боевиками.
В глазах мирового сообщества это сделает Россию якобы не стороной конфликта, а лишь посредником наравне с Францией и Германией.
Арестович подчеркнул: он не видит готовности России вести переговоры с украинским президентом.
Пока я не вижу с российской стороны готовности говорить о самом главном: о ситуации на Донбассе и о ситуации в Крыму. А именно это является намерением нашего президента. Россияне готовы, согласно их декларации, обсуждать только двусторонние отношения,
– отметил Арестович.
Встреча Зеленского и Путина: главное
- Владимир Зеленский хочет обсудить с Владимиром Путиным обострение на Донбассе. Украинский лидер уже предложил встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.
- Вместе с тем Владимир Путин заявил, что обсуждать ситуацию на Донбассе украинская сторона должна прежде всего с боевиками.
- Зеленский отметил: о переговорах с оккупантами не может даже говориться. По данным СМИ, украинская сторона рассматривает варианты встречи 2 президентов в Вене или Иерусалиме.
Поделиться новостью