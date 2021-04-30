Алексей Арестович заявил, что не видит готовности России вести переговоры с Владимиром Зеленским. Страна агрессор хочет легитимизировать оккупантов в Донецкой и Луганской областях.

Спикер Украины в Трехсторонней контактной группе Арестович убежден: достичь "Пасхального перемирия" не удалось, ведь предложения России содержали определенные "красные линии". Украина их никогда не пересечет.

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По словам Арестовича, документ, который предложила Россия, был лишь попыткой легитимизировать боевиков на Донбассе. Однако Украина никогда не будет с ними взаимодействовать или признавать их.

Арестович заметил, что политика России не изменилась с 2014 года. Страна агрессор в дальнейшем хочет, чтобы Украина вела переговоры с боевиками.

В глазах мирового сообщества это сделает Россию якобы не стороной конфликта, а лишь посредником наравне с Францией и Германией.

Арестович подчеркнул: он не видит готовности России вести переговоры с украинским президентом.

Пока я не вижу с российской стороны готовности говорить о самом главном: о ситуации на Донбассе и о ситуации в Крыму. А именно это является намерением нашего президента. Россияне готовы, согласно их декларации, обсуждать только двусторонние отношения,

– отметил Арестович.

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