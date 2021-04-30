Олексій Арестович заявив, що не бачить готовності Росії вести переговори з Володимиром Зеленським. Країна-агресор хоче легітимізувати окупантів на Донеччині та Луганщині.

Спікер України у Тристоронній контактній групі Арестович переконаний: досягнути "Великоднього перемир'я" не вдалося, адже пропозиції Росії містили певні "червоні лінії". Україна їх ніколи не перетне.

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За словами Арестовича, документ, який запропонувала Росія, був лише спробою легітимізувати бойовиків на Донбасі. Однак Україна ніколи не буде з ними взаємодіяти або визнавати їх.

Арестович зауважив, що політика Росії не змінилася від 2014 року. Країна-агресор надалі хоче, щоб Україна вела переговори з бойовиками.

В очах світової спільноти це зробить Росію начебто не стороною конфлікту, а лише посередником на рівні з Францією та Німеччиною.

Арестович наголосив: він не бачить готовності Росії вести переговори з українським президентом.

Поки я не бачу з боку російської сторони готовності говорити про найголовніше: про ситуацію на Донбасі і про ситуацію в Криму. А саме це є наміром нашого президента. Росіяни готові, згідно з їхньою декларацією, обговорювати лише двосторонні відносини,

– наголосив Арестович.

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