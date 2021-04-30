У Кремлі заявили, що як і раніше чекають від української влади конкретних пропозицій щодо зустрічі Володимира Путіна й Володимира Зеленського. Мовляв, таких наразі ще не отримували.

Кремль чекає, коли від Офісу Президента України надійдуть конкретні ініціативи. Про це 30 квітня заявив Дмитро Пєсков, прессекретар російського лідера.

Раніше Конкретики не надходило, – Кремль про зустріч Путіна та Зеленського

Відповідаючи на питання про те, як у Кремлі ставляться до ймовірного посередництва Ватикану у перемовинах, Пєсков зазначив, що поки не може "поділитися жодною конкретикою".

Довідка. Раніше Зеленський назвав Ватикан ідеальним місцем для зустрічі з Путіним. Папа Франциск готовий виступити посередником у перемовинах.

"Поки немає ні порядку денного, нічого. Можливо, український президент ухвалює рішення особисто, швидко їх формулює. Але все-таки у нас є теж певні процедури", – зазначив він.

Є процес формування позицій. Відразу пройти його дуже складно. Тому прийнято заздалегідь обмінюватися ідеями і вже після цього проводити переговори,

– долав Пєсков.

Й додав, що Москва очікує такої взаємодії між заступником керівника адміністрації Путіна Дмитра Козака та глави Офісу Президента України Андрія Єрмака.

"Зеленський казав, що дасть своєму офісу доручення зв'язатися з адміністрацією президента Росії. Цей зв'язок здійснюється по каналах Єрмак – Козак", – пояснив речник Путіна.

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