В Кремле ждут предложений о встрече Зеленского и Путина
В Кремле заявивили, что по-прежнему ждут от украинской власти конкретных предложений касательно встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Мол, таких пока еще не получали.
Источник:ТАСС
Кремль ждет, когда от Офиса Президента Украины поступят конкретные инициативы. Об этом 30 апреля заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера.
Ранее Конкретики не поступало, – Кремль о встрече Путина и Зеленского
Отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к возможному посредничеству Ватикана в переговорах, Песков отметил, что пока не может "поделиться никакой конкретикой".
"Пока нет ни повестки дня, ничего. Возможно, украинский президент принимает решения лично, быстро их формулирует. Но все-таки у нас тоже есть определенные процедуры", – отметил он.
Есть процесс формирования позиций. Сразу пройти его очень сложно. Поэтому принято заранее обмениваться идеями и уже после этого проводить переговоры,
– добавил Песков.
И добавил, что Москва ожидает такого взаимодействия между заместителем руководителя администрации Путина Дмитрия Козака и главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака.
"Зеленский говорил, что даст офису поручение связаться с администрацией президента России. Эта связь осуществляется по каналам Ермак – Козак", – пояснил представитель Путина.
Зеленский хочет встретиться с Путиным: основное
- Президент Зеленский хочет обсудить с главой Кремля обострения на востоке Украины. Он предложил встретиться "в любой точке Донбасса".
- В Кремле якобы поддержали саму идею о встрече, однако о Донбассе общаться не хотят. Путин в очередной раз цинично заявил, что это – вопрос не к России.
- По информации СМИ, Украина также рассматривает для проведения этих переговоров Иерусалим или Вену. Не исключают, что он может происходить и в Турции.
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