В Кремле заявивили, что по-прежнему ждут от украинской власти конкретных предложений касательно встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Мол, таких пока еще не получали.

Кремль ждет, когда от Офиса Президента Украины поступят конкретные инициативы. Об этом 30 апреля заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Конкретики не поступало, – Кремль о встрече Путина и Зеленского

Отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к возможному посредничеству Ватикана в переговорах, Песков отметил, что пока не может "поделиться никакой конкретикой".

Справка. Ранее Зеленский назвал Ватикан идеальным местом для встречи с Путиным. Папа Франциск готов выступить посредником в переговорах.

"Пока нет ни повестки дня, ничего. Возможно, украинский президент принимает решения лично, быстро их формулирует. Но все-таки у нас тоже есть определенные процедуры", – отметил он.

Есть процесс формирования позиций. Сразу пройти его очень сложно. Поэтому принято заранее обмениваться идеями и уже после этого проводить переговоры,

– добавил Песков.

И добавил, что Москва ожидает такого взаимодействия между заместителем руководителя администрации Путина Дмитрия Козака и главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака.

"Зеленский говорил, что даст офису поручение связаться с администрацией президента России. Эта связь осуществляется по каналам Ермак – Козак", – пояснил представитель Путина.

Зеленский хочет встретиться с Путиным: основное