Россия не готовилась к долгому конфликту, это для них проблема – Арестович

Россияне идут по тому пути сейчас, каким им позволяет ситуация. Самая большая проблема армии России – они не готовились к проведению долгих "операций".

Об этом 24 каналу сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. Он также отметил, что армию оккупантов подготовили под одну "молниеносную операцию", во время которой они очень быстро побеждают, а западные страны не успевают среагировать.

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Мол, новая реальность придет очень быстро, а коллективное решение Запада заставит себя ждать. Потом, когда выяснилось, что "операция" затягивается, то оказалось – инфраструктуры нет, нет оружия, техники и готового резерва, который мог бы выполнять команды,

– говорит Алексей Арестович.

Как отмечает советник Офиса президента, была проведена стратегическая дезинформация с элементами ядерного шантажа, с угрозами собрать огромное войско.

О чем свидетельствуют действия оккупантов на поле боя сегодня

Кадровые передвижения на фронте свидетельствуют о том что россияне переоценили свои возможности по всем направлениям.

– убежден советник главы ОП.

Арестович утверждает, то на что сейчас способен враг – пытаться удержать то, что они могут захватить в течение 1-2 недель. Сейчас мы подмечаем, как политическая линия начинает сходиться с возможностями оккупационной армии. Ибо раньше мы слышали браваду в стиле "дойдем до Ла-Манша".

"Россияне похоже отрезвились и поняли, что политически они могут провозгласить и "ХНР" и все на свете, а по военной мощи она отнюдь не демонстрирует какие-то "успехи", – добавляет Арестович.

Успехи ВСУ на фронте

Добавим, что директор департамента охраны государственной границы АДПСУ Леонид Баран сообщил, что Украине удалось восстановить полный контроль над участком границы протяженностью 1200 километров. Треть этого показателя – граница с Россией.

Также Житомирская 95 отдельная десантно-штурмовая бригада Вооруженных сил Украины уничтожила очередной вражеский вертолет, который был замечен в небе над Харьковской областью. Технику оккупантов сбили с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса "Перун".

Также следует добавить, что глава Николаевской ОВА – Виталий Ким сказал, что совсем скоро Николаевская область будет освобождена от оккупантов. Напомним, что на территории Николаевской области под контролем врага находится Снегиревская община.

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