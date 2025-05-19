Россиян не готовят к заключению мирного соглашения или окончанию войны: ISW объяснило намерения Кремля

Кремль не готовит российское информационное пространство к заключению мирного соглашения или окончанию войны с Украиной. В России все чаще призывают к затягиванию войны.

В то же время отмечают уже поставленные цели Москвы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).

Смотрите также Список поражений значительно длиннее: почему Россия врет, когда говорит, что "готова воевать вечно"

Россия хочет продолжать войну

Согласно обнародованной информации, по оценкам Института изучения войны, Кремль не готовил российское информационное пространство к заключению мирного соглашения в ближайшем будущем, а российские силы и общество не ожидают быстрого окончания войны.

Кремль прилагает целенаправленные усилия, чтобы оправдать военные цели Путина как жизненно важные для российского государства и заручиться поддержкой общества по затягиванию войны до тех пор, пока Россия не достигнет этих целей,

– говорится в отчете.

Российские чиновники все чаще публично заявляют, что Россия готова продолжать воевать, пока Украина не примет требования, поскольку Кремль, вероятно, считает, что он адекватно подготовил общество и военных к такому сценарию.

"Украина продолжает демонстрировать свою готовность к конструктивному мирному диалогу и безусловному прекращению огня. Россия, однако, продолжает демонстрировать, что она не заинтересована в прекращении огня или в переговорах", – добавляет ISW.

Почему Москва ведет такую политику

Предполагают, что Кремль пытается продемонстрировать военную мощь России накануне запланированного на понедельник, 19 мая, телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

По мнению аналитиков, российские войска несут значительные потери на поле боя, которые, вероятно, являются неустойчивыми в среднесрочной и долгосрочной перспективе, и что Путин неправильно управляет экономикой России.

К слову, также в ISW считают, что Москва намеренно затягивает прогресс в мирных переговорах, выдвигая для Киева неприемлемые условия. Россия сделала свои территориальные требования предпосылками для прекращения огня в Украине.