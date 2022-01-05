Россия не имеет права голоса в вопросе отношений Украины и ЕС, – Кулеба

Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не имеет права делить Европу на зоны влияния. Страна-агрессор не имеет права голоса в определении характера отношений между Украиной и ЕС.

Соответствующее заявление глава МИД Украины Кулеба сделал во время совместной пресс-конференции с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем. Она состоялась в среду, 5 января.

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Хочу подчеркнуть: Украина и ЕС едины в том, что Россия не имеет права делить Европу на зоны влияния и определять, куда, как, когда может расширяться Европейский Союз и каков характер отношений между Украиной и ЕС,

– заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что это – отношения исключительно Киева и Брюсселя. Москва в этом не имеет никакого права голоса.

"Конфликт на грани"

Боррель заявил, что сейчас конфликт на Донбассе находится на грани. Россия необычным способом наращивает войска и оружие вдоль украинской границы.

Главный дипломат ЕС подчеркнул: любая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и огромную цену.

Боррель добавил, что Украина и ЕС вместе будут работать над деэскалацией ситуации.

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