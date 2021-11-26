Россия не имела планов участвовать, – реакция Москвы на заявление Зеленского о госперевороте

Президент Зеленский заявил во время пресс-марафона, что в Украине готовили государственный переворот. В Москве отреагировали: говорят, что планов участвовать в этом не имели.

Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он заверил, что госпереворот в Украине не был в планах России.

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Песков сказал, что Москва, мол, таким не занимается

Россия никогда не занимается вообще такими делами,

– убеждает представитель Кремля.

Отметим, что во время пресс-конференции "30 вопросов президенту" Владимир Зеленский сообщил, что он получил информацию о подготовке государственного переворота.

Переворот должен был состояться 1–2 декабря

Госпереворот должен был состояться, по словам главы государства, 1–2 декабря и привлечь на его реализацию должны были 1 миллиард долларов. Президент отметил, что в этот план хотели затянуть олигарха Рината Ахметова. Для обсуждения этой ситуации бизнесмена пригласили на Банковую.

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