Россия не может диктовать правила защиты Украины, – Зеленский о размере армии и миротворцах

Россия не может диктовать правила Киеву относительно защиты Украины, в частности относительно количества украинских военных и возможности привлечения иностранного контингента в случае достижения мирного соглашения.

Об этом в четверг, 27 марта, заявил украинский президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам саммита "Коалиции желающих" в Париже, передает 24 Канал.

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Какую позицию высказал Зеленский

По его словам, вся коалиция во время саммита выразила поддержку тому, что Украина должна сохранить "сильную армию противодействия российскому нашествию". По его мнению, необходимо, чтобы соответствующую позицию придерживался и Вашингтон.

Россия не может диктовать правила защиты Украины и количества украинских военных,

– заявил он.

В то же время, по его словам, количество стран, готовых отправить свой военный контингент в Украину, увеличивается. Владимир Зеленский добавил, что "кое-кто еще может присоединиться" к инициативе Франции и Британии по этому поводу.

Напомним,, еще в феврале Кремль выразил резкое недовольство возможными планами Великобритании по отправке военных в Украину в рамках вероятной миротворческой миссии. Для них такой вариант будет "неприемлемым".