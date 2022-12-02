Что не позволяет России восстановить эффективные наземные операции в Украине: объяснение разведки
Источник:Минобороны Британии
Россия пока не в состоянии восстановить эффективные широкомасштабные наземные операции в Украине. У русских военных возникли проблемы с логистическими узлами и коммуникациями.
Отход россиян с правого берега Днепра в Херсонской области в ноябре предоставил ВСУ возможность нанести удар по дополнительным российским логистическим узлам и коммуникациям.
Кстати У россиян серьезная армия тех, кто мониторит и много агентуры, – Воздушные силы о разведке
У россиян возникли проблемы после отхода из Херсона
В разведке Британии предполагают, что эта угроза, скорее всего, побудила российских логистиков переместить узлы поставок, в том числе железнодорожные перевалочные пункты, далее на юг и восток.
Сообщается, что российским подразделениям логистики необходимо будет осуществлять дополнительную трудоемкую погрузку и разгрузку с железнодорожного на автомобильный транспорт.
Дороги будут оставаться уязвимыми для украинской артиллерии, поскольку они будут двигаться для обеспечения передовых оборонных позиций России,
– говорится в сообщении.
Разведка Британии отмечает, что дефицит боеприпасов в России, усугубленный проблемами с материально-техническим обеспечением, является, вероятно, одним из главных факторов, ограничивающих потенциал оккупантов сейчас восстановить эффективные широкомасштабные наземные операции.
Суровикин запретил оккупантам разгружать эшелоны с техникой
- Командующий российским вторжением в Украину генерал Сергей Суровикин запретил оккупантам разгружать эшелоны с техникой на расстоянии ближе 100 километров до линии боевого столкновения. Россияне напуганы огневым контролем ВСУ.
- Благодаря деоккупации Херсонщины ВСУ вышли на побережье Днепра. Это позволяет нашим военным огнем контролировать территорию, приближенную к Крыму. Теперь России сложнее опрокидывать технику на Юг и другие направления.
- Опасаясь огневого контроля ВСУ, Россия планирует построить дорогу на Арабатской стрелке в оккупированном Крыму.
Обратите внимание – в ОП озвучили реальные потери русской армии: смотрите видео