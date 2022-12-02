Что не позволяет России восстановить эффективные наземные операции в Украине: объяснение разведки

Россия пока не в состоянии восстановить эффективные широкомасштабные наземные операции в Украине. У русских военных возникли проблемы с логистическими узлами и коммуникациями.

Отход россиян с правого берега Днепра в Херсонской области в ноябре предоставил ВСУ возможность нанести удар по дополнительным российским логистическим узлам и коммуникациям.

Кстати У россиян серьезная армия тех, кто мониторит и много агентуры, – Воздушные силы о разведке

У россиян возникли проблемы после отхода из Херсона

В разведке Британии предполагают, что эта угроза, скорее всего, побудила российских логистиков переместить узлы поставок, в том числе железнодорожные перевалочные пункты, далее на юг и восток.

Сообщается, что российским подразделениям логистики необходимо будет осуществлять дополнительную трудоемкую погрузку и разгрузку с железнодорожного на автомобильный транспорт.

Дороги будут оставаться уязвимыми для украинской артиллерии, поскольку они будут двигаться для обеспечения передовых оборонных позиций России,

– говорится в сообщении.

Разведка Британии отмечает, что дефицит боеприпасов в России, усугубленный проблемами с материально-техническим обеспечением, является, вероятно, одним из главных факторов, ограничивающих потенциал оккупантов сейчас восстановить эффективные широкомасштабные наземные операции.

Суровикин запретил оккупантам разгружать эшелоны с техникой

Командующий российским вторжением в Украину генерал Сергей Суровикин запретил оккупантам разгружать эшелоны с техникой на расстоянии ближе 100 километров до линии боевого столкновения. Россияне напуганы огневым контролем ВСУ.

Благодаря деоккупации Херсонщины ВСУ вышли на побережье Днепра. Это позволяет нашим военным огнем контролировать территорию, приближенную к Крыму. Теперь России сложнее опрокидывать технику на Юг и другие направления.

Опасаясь огневого контроля ВСУ, Россия планирует построить дорогу на Арабатской стрелке в оккупированном Крыму.

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