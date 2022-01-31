Россия не может ветировать права Украины на участие в НАТО, – Кислица в ООН

Сергей Кислица призвал Россию к переговорам. Постоянный представитель Украины при ООН заявил, что Кремль не может заветировать права Украины на участие в НАТО.

Соответствующее заявление сделал Сергей Кислица во время заседания Совбеза ООН из-за угрозы масштабного вторжения России в Украину. Это произошло 31 января.

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Кремль не может ветировать право Украины на участие в НАТО

Сергей Кислица напомнил, что ориентировочно 120 тысяч российских солдат находятся вдоль украинской границы и во временно оккупированном Крыму. Более того, вместе с военно-морскими и воздушными силами их численность достигает 130 тысяч.

Также Кислица вспомнил о российских учениях и угрозах от них, а также, как Россия отрицает, что она является стороной конфликта, и пытается навязать Украине диалог с пророссийскими боевиками.

Для Украины безальтернативно – конфликт должен развязаться дипломатично и завершиться восстановлением суверенитета и территориальной целостности,

– заявил Кислица.

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