Відповідну заяву зробив Сергій Кислиця під час засідання Ради безпеки ООН через загрозу масштабного вторгнення Росії до України. Це трапилось 31 січня.

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Сергій Кислиця пояснив, що орієнтовно 120 тисяч російських солдатів розташовані вздовж українського кордону та в тимчасово окупованому Криму. Ба більше, разом з воєнно-морськими та повітряними силами їхня чисельність досягає 130 тисяч.

Також Кислиця пригадав про російські навчання та загрозу від них, а також, як Росія заперечує, що вона є стороною конфлікту та намагається нав'язати Україні діалог з проросійськими бойовиками.

Для України безальтернативно – конфлікт має розв'язуватись дипломатично й завершитись відновленням її суверенітету та територіальної цілісності,

– заявив Кислиця.

Диломат повторив відсутність агресивних намірів зі сторони України та запевнив, що наша держава прагне до миру та відкидає використання сили чи погрози використання сили.

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