Ночь на 12 января была самой спокойной за последнее время, – Воздушные силы
Россия в последнее время каждую ночь терроризировала Украину атаками с воздуха. Однако в ночь на 12 января враг не применял никаких средств воздушного нападения.
Спикер Воздушных сил в эфире телемарафона рассказал, что ночь против 12 января была самой спокойной за последнее время. Ночью Россия не использовала БПЛА и авиацию.
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Никакого летательного аппарата
По словам Игната, в сведениях об активности вражеской авиации сегодня не фигурировало ни одного летательного аппарата или никакого средства воздушного нападения на территории страны.
Причиной такого затишья могло стать ухудшение погоды.
При этом он отметил, что в северной операционной зоне, на Востоке и на Юге фиксируется активность вражеской авиации. В том числе 10 российских истребителей и примерно 5 – 7 разведывательных БПЛА находятся в воздухе. Эти данные были актуальны на момент эфира, то есть примерно в 12:30.
Игнат прокомментировал слова Зеленского о "секретном" оружии
- Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Латвии намекнул в пользу дальнобойного оружия, однако не уточнил, о каком именно вооружении идет речь.
- В воздушных силах прокомментировали его слова. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона сказал, что не очень хотел бы комментировать слова президента и дальнобойное оружие. В то же время он подчеркнул, что "все прекрасно понимают, какие это средства".
- Игнат предположил, что слова Владимир Зеленского касались уничтожения средств врага, а не сбивание, ведь сбить можно летящее в небе.
- По его мнению, речь идет о "тех вещах, которые все уже давно обсудили и несколько подзабыли" – уничтожение как вертолетов врага, так и самолетов непосредственно на аэродромах базирования.