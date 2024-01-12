Ночь на 12 января была самой спокойной за последнее время, – Воздушные силы

Россия в последнее время каждую ночь терроризировала Украину атаками с воздуха. Однако в ночь на 12 января враг не применял никаких средств воздушного нападения.

Спикер Воздушных сил в эфире телемарафона рассказал, что ночь против 12 января была самой спокойной за последнее время. Ночью Россия не использовала БПЛА и авиацию.

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Никакого летательного аппарата

По словам Игната, в сведениях об активности вражеской авиации сегодня не фигурировало ни одного летательного аппарата или никакого средства воздушного нападения на территории страны.

Причиной такого затишья могло стать ухудшение погоды.

При этом он отметил, что в северной операционной зоне, на Востоке и на Юге фиксируется активность вражеской авиации. В том числе 10 российских истребителей и примерно 5 – 7 разведывательных БПЛА находятся в воздухе. Эти данные были актуальны на момент эфира, то есть примерно в 12:30.

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