Речник Повітряних сил в етері телемарафону розповів, що ніч проти 12 січня була найспокійнішою за останній час. Вночі Росія не використовувала БпЛА та авіацію.

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Жодного літального апарата

За словами Ігната у зведеннях про активність ворожої авіації сьогодні не фігурувало жодного літального апарата та жодного засобу повітряного нападу на території країни.

Причиною такого затишшя могло стати погіршення погоди.

При цьому він зазначив, що наразі у північній операційній зоні, на Сході та на Півдні фіксується активність ворожої авіації. Зокрема, 10 російських винищувачів і приблизно 5 – 7 розвідувальних БПЛА перебувають у повітрі. Ці дані були актуальні на момент етеру, тобто приблизно на 12:30.

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