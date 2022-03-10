Россия не отказывается от планов окружить Киев, – Генштаб
10 марта 2022 , 00:54Читати новину українською
Источник:фейсбук Генерального штаба ВСУ
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на конец суток 9 марта. Среди прочего там говорится, что враг не оставил посягательств на украинскую столицу.
Однако Силы обороны Украины дают достойный отпор врагу. И сдерживают наступательную операцию вооруженных сил России по всем направлениям.
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Россия не отказывается от планов окружения Киева,
– заявили в сводке Генштаба за 9 марта.
Там указали, что оккупанты продолжают наступательную операцию по Полесскому и Северскому направлениям.
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