Военный раскрыл оперативно-стратегический план России на лето

Несмотря на разговоры украинских партнеров о мирных переговорах, россияне пытаются усиливать наступление на фронте. Кремль не отказывается от плана захватить значительную часть украинских территорий.

Россия начала летнее наступление и это очень чувствуется на фронте. Военнослужащий Сил ТрО ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, какие у противника сейчас 2 основные цели на поле боя.

Смотрите также Оккупанты пытаются продвинуться на Днепропетровщину с 3 тактических направлений: карты и обзор ISW

Цели россиян для наступления

Александр Мусиенко подчеркнул, что первым оперативно-стратегическим замыслом российских войск на лето и частично осень 2025 года – является захват Донецкой области. Оккупанты пытаются делать все для того, чтобы достичь хотя бы каких-то успехов, несмотря на значительные потери.

Второе – россияне имеют целью истощить украинские войска на всех позициях. Говорится о Донецком, Сумском, Харьковском и Запорожском направлениях.

Враг применяет тактику ударов всеми возможными средствами поражения, которые у него есть – от авиации до дронов. Это две глобальных задачи, а производными является создание буферной зоны на Сумщине. Но это безрезультатно, ведь Силам обороны удается останавливать продвижение российских войск,

– отметил военнослужащий.

Кроме того, враг концентрирует значительные силы на Покровском направлении, чтобы создать что-то вроде серой зоны на административных границах Донецкой и Днепропетровской областей. Его цель – вызвать проблемы с логистикой и обеспечением для Сил обороны.

Но российским войскам там никто закрепиться не дал. Физически они не находятся на территории Днепровщины, но и дальше будут действовать на этом направлении, чтобы создавать картинку для пропаганды, будто Россия успешно продвигается и распространяет войну на соседние регионы (Украины – 24 Канал),

– сказал Александр Мусиенко.

Он добавил, что Россия в ближайшее время также может значительно активизировать удары по украинской энергетике.

Отметим, что российские войска пытаются окружить Константиновку в Донецкой области с трех направлений, в частности активизировав атаки со стороны Покровска. По словам представителя группировки "Хортица" Виктора Трегубова, ожесточенные бои сейчас идут именно на этом направлении. Несмотря на интенсивное давление, украинские силы продолжают сдерживать наступление.