Россия не покупает баллистические ракеты у Ирана, – в FT назвали самый большой страх агрессора

Россия не покупает баллистические ракеты у Ирана из-за страха. Владимир Путин опасается реакции Запада.

Следует отметить, что Иран отправляет Кремлю сотни беспилотников, которыми враги атакуют Украину. Да и в западных странах считают, что Тегеран открыт для сотрудничества с Москвой.

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Почему Россия боится покупать иранские баллистические ракеты

По данным издания, в Кремле воздерживаются от закупок иранских баллистических ракет большой дальности, которые летят быстрее скорости звука и имеют большую боевую нагрузку.

К такому решению Россия склоняется потому, что, по оценкам стран НАТО, наиболее сдерживающим фактором была угроза США предоставить Киеву долгожданную ракетную систему ATACMS, дальность действия которой составляет 300 километров. То есть, ракеты такой дальности смогут бить по территории России.

Что говорят в США

Посол США в НАТО Джулиан Смит заявила, что западные союзники считают такие отношения между Россией и Ираном "чрезвычайно тревожными".

Это ситуация, которая, по всей видимости, очень волнует всех нас. Это тема для обсуждения в Североатлантическом союзе. И мы продолжим посылать сигналы Ирана об опасностях, связанных с поддержкой России посредством материальной поддержки в ее атаках и войне в Украине.

– заявила Джулиан Смит.

Несмотря на это, западные чиновники считают, что Россия может изменить свое решение. В частности, из-за того, что у них обостряется нехватка собственных высокоточных боеприпасов, а внутреннее производство – падает.

Собеседник журналистов заверил, что у оккупантов вдвое уменьшились запасы управляемых ракет и артиллерии.

"Россияне в ужасающей ситуации. Им нужны ракеты", – считает европейский чиновник.

Что известно об угрозе поставки иранских ракет в Россию