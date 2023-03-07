Не будет помогать просто так: почему Россия не покупает у Ирана ракеты

На днях издание Financial Times написало, что Россия не покупает баллистические ракеты у Ирана, потому что Владимир Путин боится реакции Запада. Но такое вооружение может понадобиться Ирану.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. По его словам, Иран не будет помогать России просто так, а будет выдвигать стране-агрессору свои требования.

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Ракеты могут понадобиться Ирану

Ус рассказал: по информации Саудовской Аравии, Иран готовит агрессию против них. Также Иран помогает хуситам, воюющим против Саудовской Аравии. Поэтому ракеты могут понадобиться Ирану.

Ирану они нужны. Если он предоставит их России, то в обмен либо на новые истребители, либо на другие технологии. Думаю, что здесь присутствует элемент торговли,

– заметил он.

Главный консультант Национального института стратегических исследований предположил, что Иран будет торговаться с Россией и выдвигать свои требования.

"Если партнеры Украины, как правило, помогают нам оружием даже бесплатно, то Иран точно не будет просто так помогать", – убежден Ус.

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Россия не станет вторым Ираном

Иван Ус отметил, что Иран частично обходит санкции, но уровень жизни очень отличается от российского. В частности, элита России стремится к европейскому уровню жизни и в основном держит деньги в странах Запада.

По мнению главного консультанта Национального института стратегических исследований, российская элита не согласится концентрироваться на своей стране.

"Россия не станет вторым Ираном. Я думаю, что элита не согласится на это. В России именно элита определяет, куда будет двигаться страна, а не народ", – добавил Ус.

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