В оккупантов есть С-300 и С-400: Коваленко предположил, будет ли Россия покупать ракеты у Ирана

На днях издание Financial Times написало, что Россия не покупает баллистические ракеты у Ирана, потому что Владимир Путин боится реакции Запада. На самом деле для террора против гражданских украинцев у россиян есть ракеты С-300 и С-400, поэтому покупать вооружение у Ирана им не нужно.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, издание Financial Times манипулирует, чтобы оправдать то, что США не передают Украине баллистические ракеты ATACMS.

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По мнению Коваленко, издание Financial Times в своем материале манипулируют, чтобы оправдать, что США не передают Украине баллистические ракеты ATACMS. Журналисты распространяют тезис, что Штаты не дадут вооружения, пока Россия не получит баллистические ракеты от Ирана.

Военный обозреватель отметил, что на самом деле россияне не покупают такое вооружение у Ирана, потому что не понимают, как и зачем его применять.

Эти баллистические ракеты они могут использовать как элемент террора против гражданского населения. Но зачем им покупать ракеты в Иране, если для этого используют С-300 и С-400, настроенные на удары по поверхности,

– считает он.

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