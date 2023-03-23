Об этом в интервью 24 Каналу заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он отметил, что "Китай не готов обсуждать Украину так, как того хочет Путин". И не хочет брать на себя роль миротворца. Напомним, Си Цзиньпин приезжал в Россию с трехдневным визитом, который закончился 22 марта.

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"Для этого нужно гораздо лучше понимать природу войны и отказаться от односторонней поддержки России", – пояснил Подоляк.

Первое: Россия стратегически не выгодна Китаю

По словам госслужащего, если Китай поддержит Россию, сознательно вступит в конфликт с ключевыми для себя рынками сбыта в Европе и США. Более того, роль глобального игрока ему тоже не получить, когда работаешь вместе с аутсайдером.

"То, что Китай ни словом не обмолвился о ситуации в Украине, крайне негативно для России. Потом могут быть "ритуальные слова", однако сейчас нет никакой другой информации о развитии "мирного плана"", – подчеркнул советник главы Офиса Президента.

Поэтому первое важное заключение – Россия не получила поддержки Китая.

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Второе: Россия не получит оружие

Страна-агрессор крайне нуждается в технической поддержке на фронте, и именно Китай мог стать тем самым спасательным кругом. Однако Россия оружие не получит, утверждает Подоляк.

"Это очевидно, потому что невозможно с учетом стратегических интересов Китая. То есть для Китая нет никакого математического, психологического или исторического смысла предоставить России оружие и получить огромную кучу ее проблем", – пояснил он.

Третье: Россия знакомится с новым хозяином

Михаил Подоляк сравнил визит Си Цзиньпина с ситуацией, когда "хозяин приехал посмотреть на территорию, которая должна выполнять сырьевые функции". А Россия в этот момент выглядела "маленьким партнерчиком" с протянутой рукой на любую помощь.

Китай исходит из того, что есть его интересы и нет интересов России. Там обсуждалось более 70 проектов финансово-экономического плана. Практически все эти проекты являются китайскими интересами,

– подчеркнул чиновник.

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