Об этом в интервью 24 Каналу заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он отметил, что "Китай не готов обсуждать Украину так, как того хочет Путин". И не хочет брать на себя роль миротворца. Напомним, Си Цзиньпин приезжал в Россию с трехдневным визитом, который закончился 22 марта.
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"Для этого нужно гораздо лучше понимать природу войны и отказаться от односторонней поддержки России", – пояснил Подоляк.
Первое: Россия стратегически не выгодна Китаю
По словам госслужащего, если Китай поддержит Россию, сознательно вступит в конфликт с ключевыми для себя рынками сбыта в Европе и США. Более того, роль глобального игрока ему тоже не получить, когда работаешь вместе с аутсайдером.
"То, что Китай ни словом не обмолвился о ситуации в Украине, крайне негативно для России. Потом могут быть "ритуальные слова", однако сейчас нет никакой другой информации о развитии "мирного плана"", – подчеркнул советник главы Офиса Президента.
Поэтому первое важное заключение – Россия не получила поддержки Китая.
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Второе: Россия не получит оружие
Страна-агрессор крайне нуждается в технической поддержке на фронте, и именно Китай мог стать тем самым спасательным кругом. Однако Россия оружие не получит, утверждает Подоляк.
"Это очевидно, потому что невозможно с учетом стратегических интересов Китая. То есть для Китая нет никакого математического, психологического или исторического смысла предоставить России оружие и получить огромную кучу ее проблем", – пояснил он.
Третье: Россия знакомится с новым хозяином
Михаил Подоляк сравнил визит Си Цзиньпина с ситуацией, когда "хозяин приехал посмотреть на территорию, которая должна выполнять сырьевые функции". А Россия в этот момент выглядела "маленьким партнерчиком" с протянутой рукой на любую помощь.
Китай исходит из того, что есть его интересы и нет интересов России. Там обсуждалось более 70 проектов финансово-экономического плана. Практически все эти проекты являются китайскими интересами,
– подчеркнул чиновник.
Встреча Си и Пу: важные выводы
- Китай рассматривает Россию, как территорию с ресурсами и он будет "высасывать" их из ее дальневосточных и южносибирских территорий. Путин сдал Россию.
- После визита Си Цзиньпина в Москву в Пекине заявили, что российский диктатор якобы готов к переговорам. Кроме того отметили, что совместно с государством-агрессором будут противостоять Западу.
- Си Цзиньпин, вероятно, знает кто станет преемником Владимира Путина. Он уже мог с ним встречаться во время своего визита в Россию.