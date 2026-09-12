11 сентября украинская столица проснулась от взрывов – враг атаковал АЗС в разных районах Киева. В частности, повреждения получили автозаправочные станции в Днепровском и Оболонском районах, которые враг атаковал дважды. В Укрнафте сообщили, что российские реактивные дроны нанесли удары по двум АЗС на Троещине и Почайной. К сожалению, известно о 9 пострадавших и 3 погибших.

Такой сценарий событий эксперты прогнозировали еще летом – по состоянию на 2025 год Россия уничтожила или повредила ориентировочно 60% базовых генерирующих мощностей энергосистемы Украины, поэтому сейчас взялась за террор против автозаправочных станций. Военной логики в этом нет, единственное, на что рассчитывает российский диктатор, – сделать жизнь украинцев невыносимой.

Приведут ли такие атаки к топливному кризису в Украине, к чему стоит готовиться украинцам, можно ли защитить автозаправочные станции и что добивается Владимир Путин – специально для 24 Канала проанализировали эксперты.

Зачем Кремль проводит атаку на АЗС

Как пояснил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, атаки на АЗС – бессмысленное решение Кремля. 80% заправок продолжают работу. Они не приносят никакого эффекта, как того ожидает враг.

Это чистый терроризм, не больше и не меньше, который, я думаю, вызван прежде всего такой зеркальной тактикой: мы наносим удары по их энергетическому сектору, а поскольку у нас в энергетике ничего не осталось, то россияне решают бить по тому, что есть, – по заправочным станциям. Поэтому я думаю, что это уже обязательный элемент в этом террористическом пакете,

– подчеркнул он.

В то же время военный и авиаэксперт Константин Криволап считает, что одной из версий мотивации россиян может быть переход к таким ударам после атак на склады.

Главное – создать такое психологическое давление на наше население, чтобы нам было очень неудобно, некомфортно жить в Киеве, и они для этого делают все, – подчеркнул Криволап.

Последствия атак на АЗС в Киеве 11 сентября / Фото ГСЧС Киева

Анализируя удары по АЗС с военной точки зрения, он пояснил, что россияне имеют возможность управлять дронами в режиме FPV, то есть с прямым вмешательством оператора.

Тактика врага в отношении заправок была понятна уже давно, но именно сейчас можно точно констатировать: АЗС попали в зону, куда реально добраться, ведь оккупанты отработали эту технологию управления беспилотниками.

Попадания по заправкам создают довольно серьезное напряжение: атаки идут, тревоги следуют одна за другой, и ты не понимаешь, попадут ли они в заправку или нет. Нужно очень тщательно выбирать момент, когда заправляться, а когда нет. Это стало серьезной проблемой,

– отметил Криволап.

"Волшебной таблетки" для защиты заправок не существует

История российских атак на АЗС началась значительно раньше – еще в июле 2026 года министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что за 6 месяцев страна-агрессор повредила или полностью уничтожила более 300 автозаправочных станций в Украине.

Эксклюзивно для 24 Канала эту тему проанализировал военный эксперт Павел Нарожный, который сразу подчеркнул, что враг не различает военные и гражданские цели. По его словам, больше всего страдают заправки именно в прифронтовых городах и поселках. Обычно для защиты дорог там используют антидроновые сетки, но с АЗС эта схема работать не будет.

Если мы обмотаем АЗС сетками, это означает, что мы защитим ее только от первого FPV,

– ранее подчеркнул эксперт.

Решить эту проблему могли бы системы противовоздушной обороны малого радиуса действия или автоматизированные турели, но это очень дорогое решение. В таком случае защита одной АЗС может стоить от 5 миллионов гривен. Однако и это не дает гарантии – средства защиты могут быть повреждены в результате обстрела вражеской артиллерией и УАБами.

Тогда это касалось в основном АЗС в прифронтовых областях, но с увеличением возможностей россиян возросла и дальность. Решение Илона Маска заблокировать доступ к Starlink для россиян в начале 2026 года существенно ограничило "длинную руку" россиян, но сейчас они нашли другой выход, и теперь к прифронтовым зонам фактически можно отнести также Киев и Киевскую область.

Украинцам нужно делать запасы топлива

Между тем из различных источников информации раздаются призывы о том, что людям следует позаботиться о запасах топлива.

Директор консалтинговой группы "А-95" Куюн отметил, что такие сообщения уместны, но не в связи с потенциальным кризисом.

Речь идет о другом – враг продолжает искать слабые места в украинской логистике. Соответственно, иногда рынок не успевает оперативно поставить топливо: возникает эффект "исчезновения" продукта и рост цен.

Поэтому нужно, чтобы каждый, у кого есть возможность, имел запас. Лучше его иметь, чтобы в случае какой-либо непредвиденной ситуации не создавать дополнительного давления на розничную сеть, дать время восстановить поставки и не создавать такого коллапса, как мы, например, создали в 2022 году из-за того, что начали скупать все топливо, – сказал Куюн.

В качестве примера он привел ситуацию в России – еще недавно россияне фактически "скупали" бензин. Поэтому сейчас запас в Украине – это важно. И речь идет не только о рядовых украинцах, но и о юридических лицах, муниципалитетах и государственных компаниях. Именно при таком сценарии страна спокойно переживет возможный кризис.

Эксперт констатирует, что, несмотря на все дроны, УАБ и ракеты, даже у линии фронта врагу не удалось создать топливный кризис, поэтому говорить о таком явлении в стране не стоит.

По словам господина Куюна, сегодня нет ни одного района или региона, где украинцы могли бы столкнуться с нехваткой топлива. Если говорить о Киеве, то на данный момент в городе насчитывается 250 заправок, в области – 570. Вывести из строя такое количество только в одном регионе или достичь критического показателя невозможно.

Я уже не говорю о том, что эта заправка, которая сегодня (10 сентября, – 24 Канал) подверглась нападению, вскоре возобновит свою работу, – отметил эксперт.

Кроме того, военный эксперт Павел Нарожный также заверил, что наша страна уже работает над восстановлением АЗС. С технологической точки зрения для этого есть все возможности. Хотя сложности также присутствуют, но эти вопросы можно решить.

"АЗС – это зарытая под землей емкость с нефтепродуктами и насосами, поэтому очень просто купить запчасти", – сказал он.

Ликвидация последствий российской атаки на АЗС в Киеве: смотрите видео

Напомним, что в августе 2026 года правительство приняло решение создать разветвленную систему подземных хранилищ для стратегических запасов топлива. Так, со следующего года рыночные субъекты и операторы будут обязаны хранить в подземных хранилищах не менее 20% дизельного топлива из минимальных государственных запасов. К реализации проекта будут привлечены "Нафтогаз Украины" и "Укртранснафта".

Может ли цена за литр подскочить до 100 гривен

На фоне атак многих украинцев беспокоит вопрос цены на топливо. Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн пояснил, что сейчас мир переживает третью волну последствий войны на Ближнем Востоке.

Первая была весной, вторая – в июле, и именно сейчас наблюдается мощная третья волна, ведь уже более недели цены на дизельное топливо держатся на максимальных за год уровнях. Соответственно, мы ощущаем на себе эти неприятные цены.

Всех интересует уровень цены в 100 гривен. Пока что этого не предвидится. Однако непонятно, что будет дальше. Вроде бы цена сейчас застыла на месте, но гарантий того, что она не пойдет выше, никаких нет,

– подчеркнул эксперт.

Здесь стоит упомянуть и недавнее весьма странное заявление министра энергетики США Криса Райта – по словам американского чиновника, рост цен на дизельное топливо в США связан именно с ударами Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам.

По мнению Куюна, это довольно странное заявление, ведь министры из Соединенных Штатов противоречат самим себе – параллельно они сообщают, что цены на нефть упадут вдвое (до 40–50 долларов за баррель) при условии завершения войны в Иране. То есть именно ситуация на Ближнем Востоке является более весомым фактором по сравнению с украинскими атаками.

Возвращаясь к российско-украинской войне, становится понятно, что Кремль не планирует прекращать террор против гражданского населения. Все заявления, звучащие из Москвы о стремлении к миру, являются прикрытием для продолжения атак, в частности на АЗС. Поэтому призываем украинцев заботиться о своей безопасности во время воздушной тревоги – обязательно обращать на нее внимание, если сирена звучит во время пребывания на заправках.