Россия не прекращала реванш, – Зеленский о повторном наступлении оккупантов

Президент Владимир Зеленский прокомментировал вероятность повторного наступления кафиров в феврале – марте. Такие сообщения озвучивали разведка и иностранные СМИ.

Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что Россия не прекращала реванш.

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Зеленский обсуждал угрозу с партнерами

Президент рассказал, что с первого дня, как он получил информацию о рисках от разведки, начал коммуницировать в закрытом режиме с лидерами других государств. Все вопросы были связаны с рисками реванша России.

По словам главы государства, эти обсуждения проходили еще до последнего заседания в формате Рамштайн. К слову, Зеленский заметил, что во время него одобрили важные решения. Главное – чтобы они были своевременны. Важно быстро реагировать, потому что замедленные решения становятся слабыми.

Реванш России не останавливался

Зеленский отметил, что всю информацию, полученную от разведки, Украина подробно анализирует и передает партнерам.

Секретов быть не может, нам нужна поддержка сейчас. Потому что реванш, о котором говорится... Я скажу вам честно, на Донбассе реванш и не останавливался,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что в Донбассе ситуация обостряется ежедневно.