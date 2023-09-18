На сегодняшний день не менее 5 полков ПДС из состава 7-й и 76-й дивизий сосредоточены в нескольких километрах от прифронтового села Работино. Об этом сообщили британские разведчики.

Обратите внимание Россия очень занижает потери среди своих десантников: в ГУР назвали причину

Россия провалила попытки возродить воздушно-десантные войска

За последние две недели Россия, вероятно, еще больше усилила пережившую тяжелые условия 58-ю общевойсковую армию, дополнительными подразделениями ВДС на Ореховском направлении в Запорожской области. В общей сложности не менее пяти полков ВДВ из состава 7-й и 76-й дивизий сейчас, вероятно, сосредоточены в нескольких километрах от прифронтового села Работино,

– отметили разведчики.

По их данным, в полном составе такая сила должна составлять около 10 тысяч элитных десантников. Однако все подразделения, скорее всего, находятся в критическом состоянии.

"Текущая ситуация, вероятно, будет воспринята руководством ВДС как крайне неудовлетворительная", – подчеркнули в разведке.

Британцы отметили, что на протяжении всей войны русское командование стремилось возродить воздушно-десантные войска как высокомобильную ударную силу для наступательных операций. И снова их используют как линейную пехоту для пополнения перегруженных сухопутных сил.

Россия готовится к украинскому наступлению на Токмак

Накануне в оборонном ведомстве Великобритании заявили, что Россия боится боев за Токмак на Запорожье, активно к ним готовясь.

Как отметили в минобороны Британии, в последние дни российские войска, очевидно, усилили свою оборону вокруг оккупированного Токмака на Юге Украины. Пока город расположен в 16 километрах от линии фронта.

"Россия, вероятно, разворачивает дополнительные блокпосты, противотанковую оборону типа "еж" и копает новые траншеи в этом районе. Их удерживает 58-я общевойсковая армия", – подчеркнули британцы.