На сьогодні щонайменше 5 полків ПДС зі складу 7-ї та 76-ї дивізій зосереджені в кількох кілометрах від прифронтового села Роботине. Про це повідомили британські розвідники.

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Росія провалила спроби відродити повітрянодесантні війська

За останні два тижні Росія, ймовірно, ще більше посилила 58-му загальновійськову армію, що пережила важкі умови, додатковими підрозділами ПДС на Оріхівському напрямку в Запорізькій області. Загалом щонайменше п’ять полків ВДВ зі складу 7-ї та 76-ї дивізій зараз, ймовірно, зосереджені в кількох кілометрах від прифронтового села Роботине,

– зазначили розвідники.

За їхніми даними, у повному складі така сила повинна складати близько 10 тисяч елітних десантників. Однак усі підрозділи, найімовірніше, перебувають у критичному стані.

"Поточна ситуація, ймовірно, буде сприйнята керівництвом ПДС як вкрай незадовільна", – наголосили у розвідці.

Британці зауважили, що протягом усієї війни російське командування прагнуло відродити повітрянодесантні війська як високомобільну ударну силу для наступальних операцій. І знову їх використовують як лінійну піхоту для поповнення перевантажених сухопутних сил.

Росія готується до українського наступу на Токмак

Напередодні в оборонному відомстві Великої Британії заявили, що Росія боїться боїв за Токмак на Запоріжжі, активно до них готуючись.

Як зазначили у міноборони Британії, останніми днями російські війська, вочевидь, посилили свою оборону навколо окупованого Токмака на Півдні України. Поки місто розташоване за 16 кілометрів від лінії фронту.

"Росія, ймовірно, розгортає додаткові блокпости, протитанкову оборону типу "їжак" і копає нові траншеї в цьому районі. Їх утримує 58-а загальновійськова армія", – підкреслили британці.