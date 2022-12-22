Маловероятно, что Кремль может собрать для войны в Украине армию, о которой мечтает, – ISW
Источник:ISW
В России вряд ли получится сформировать надлежащие силы для войны в Украине. Поскольку на время нужно время и финансирование.
Об этом утверждают аналитики Института изучения войны. В исследовании говорится, что в 2016 – 2017 годах российским военным понадобилось более года, чтобы переформировать 150-ю мотострелковую дивизию.
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Что не так с русской армией
Россия не смогла полностью укомплектовать бригады и полки перед полномасштабным вторжением и не полностью построила новую дивизию, которую она объявила о формировании в 2020 году, уверяют эксперты.
В материале говорится, что российская экономика находится в рецессии, а ее ресурсы для создания разногласий значительно сократились после полномасштабного вторжения России в Украину.
Также уверяют, что обучающий потенциал России, вероятно, уменьшился с 24 февраля, частично из-за того, что Кремль развернул учебные элементы для участия в боевых действиях в Украине. Сообщается, что эти учебные элементы привели к последствиям.
В статье ISW говорится, что Россия привлекает белорусских инструкторов для обучения мобилизованных сил и возможно военнослужащих по контракту и срочников, что указывает на ограничение пропускной способности российской подготовки. "Российский офицерский корпус был разбит жертвами этой войны", – добавляют эксперты.
Очередные басни Путина
- Пока российские оккупанты массово убегают с фронта, потому что нечем воевать, Владимир Путин открыто лжет о том, как у них все хорошо. Мол, финансирование армии вообще "неограничено".
- Такими фантазиями агрессор поделился во время выступления перед коллегией минобороны 21 декабря.
- Вен сказал, что у "России нет никаких ограничений по финансированию. Страна и правительство дают все, что армия просит".
- Посоревноваться в выдумках фейков с Путиным решил российский министр обороны Сергей Шойгу. Он заявил, что в ходе так называемой "спецоперации" российские военные достигли "самой низкой летальности за историю военной медицины".