Россия не собирается останавливать войну, – Кристина Квин

Россия продолжает полномасштабную войну против Украины, оккупируя территории и создавая геноцид украинского народа. Пока можно говорить о том, что Россия не собирается останавливать войну.

Об этом заявила временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин. По ее словам, к сожалению, это заметно.

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Квин: Действия Путина – чрезвычайный стратегический провал

Квин напомнила, что России не удалось достичь первоначальной цели, а именно легкого "захода" в Украину и захвата большинства украинской территории или вообще всей.

Украинцы не дали этого сделать и по сути нанесли значительное поражение стране-агрессору. Теперь она вынуждена перегруппироваться. Однако, к сожалению, мы видим, что Россия не собирается останавливать войну,

– подчеркнула она.

Временно поверенная в делах США отметила, что оккупанты все же собираются снова использовать некоторые из тех войск, которые они вывели из Киевщины, в других регионах. Скорее всего, именно на востоке страны.

"В конце концов, мы считаем, что было чрезвычайным стратегическим провалом все, что сделал Путин. В конечном счете это значительно навредит самой России", – пояснила Квин.

Чиновница также отметила, что государству-оккупанту война в Украине уже вредит, а США делают все для того, чтобы помочь повысить цену для России и заставить отказаться от желания продолжать войну.

Мол, надо сесть за стол переговоров, как российский диктатор и должен был сделать в самом начале. Отметим, что сейчас встреча президентов Украины и России лишь гипотетическая. Хотя в Кремле ее допустили, если будет "конкретный документ".

Полное интервью с Кристиной Квин: смотрите видео 24 канала