Не от хорошей жизни бегает между Ираном и КНДР: что происходит с российским ВПК

Не от хорошей жизни Россия начала бегать от КНДР к Ирану, прося беспилотники, ракеты, боеприпасы, артиллерийские установки и другое оружие. Российский ВПК не справляется с пополнением потерь, которые россияне несут в Украине.

Кремль уже даже не придерживается контрактов на поставку оружия в другие страны, пытаясь таким образом сэкономить собственное вооружение. Хотя, как рассказал 24 Каналу эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко, российское оружие особенно непопулярно на международных рынках.

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Что происходит с российским ВПК

По сравнению с 2021 годом показатели российского ВПК на внешнем рынке за последние 3 года обвалились в 14 раз, то есть сократились новые контракты на поставку в другие страны. Это не означает, что Россия осталась без внешних поступлений. Она продолжает получать деньги по долгосрочным контактам.

С одной стороны, таким образом Москва дополнительно зарабатывает и получает валюту. Несмотря на санкции, россиянам удается договариваться о расчетах в национальных валютах или, как в случае с КНДР, в обмен на оружие отправляет ей продукты питания и сельскохозяйственную продукцию.

С другой стороны, Кремль не спешит выполнять обязательства по довольно выгодным контрактам. К примеру, Россия медлит с поставкой фронтовых бомбардировщиков Су-35 в Иран. Хотя обещала начать поставки еще 1,5 – 2 года назад.

В свою очередь, Тегеран использует этот вопрос для дополнительного давления в переговорах по будущему соглашению о стратегическом партнерстве. Такой же договор Москва ранее подписала с Северной Кореей.

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Таким образом Россия пытается экономить собственное вооружение. В то же время несоблюдение контрактов, очевидно, возможно только с ближайшими союзниками, такими как Иран. В целом же страна-террорист продолжает выполнять долгосрочные контракты и благодаря этому пока еще держится "на плаву".

Динамика того, насколько российское оружие приветствуется на международных рынках, очень-очень не в пользу России. Это не значит, что российский ВПК в плохом положении. Запас ресурса, который есть в российской экономике и финансовой системе, пока позволяет путем искусственной подпитки российского ВПК, то есть благодаря войне, держать "на плаву" экономику,

– отметил Тарас Жовтенко.

Вся продукция, которую производит российский военно-промышленный комплекс, не дает добавленной стоимости и не остается в экономике, а просто отправляется на фронт. Даже при максимальной нагрузке и перераспределении ресурсов внутри российской экономики в пользу обороны, ВПК не справляется с пополнением потерь, которые несет Россия в Украине.

К слову, в ноябре российская армия понесла рекордные потери за месяц с начала полномасштабного вторжения. Заместитель комбата ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Олесь Маляревич сказал, только 10% оккупантов удается доходить до позиций, которые им приказали захватить.