Россия не способна обеспечить: в Мариуполе из-за нехватки инсулина людям массово ампутируют конечности
Социальная и гуманитарная ситуации в разрушенном и оккупированном Россией Мариуполе ухудшаются с каждым днем. Фактически город стал витриной "русского мира", где уже сейчас можно увидеть тотальную несостоятельность страны-захватчицы во всех отраслях.
По данным источников 24 канала в разведке, в Кремле понимают, что фактически Мариуполь стал городом сокрушительного поражения России. Поскольку "вторая армия мира" при возможном преимуществе не смогла захватить этот населенный пункт. Де-юре город героев оказался под контролем захватчиков, однако желанной Путиным показательной победы и уничтожения защитников Украины там так и не произошло.
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Именно из-за политической важности захвата Мариуполя сразу после эвакуации бойцов "Азова", полиции, пограничной службы, ТрО, ВСУ, СБУ и Нацгвардии захватчики сразу на полную мощь включили боевую пропагандистскую машину.
Россия пытается скрыть собственную неспособность
- Конечно, на население Мариуполя российским оккупантам было плевать даже задолго до начала войны. Поэтому город разрушали с четким пониманием того, что никакого восстановления для него не планируется.
- При этом все пропагандисты получили приказ создавать нужную Путину картинку – проводить расчистки улиц и разрушений, организовывать массовые захоронения и раздавать "гуманитарку".
- По телевидению при этом показывали "измученных Украиной людей" и радостного Пушилина, рассказывающего о том, как заживет город под российской оккупацией.
- Сюда же следует добавить жалкие попытки россиян быстро наладить поставки воды в городе, которые, конечно же, ни к чему, кроме пропагандистских заявлений, не привели.
- Однако реальность оказалась совсем не такой, какую захватчики смогли показать по телевизору. До основания уничтоженный город мгновенно превратился в рассадник инфекционных заболеваний, побороть которые Россия никак не может.
"Бораться" с эпидемией холеры и распространением других опасных болезней отправился врач-энтузиаст из Сибири, который не скрывает своего интереса в этом эксперименте. По его словам, он заинтересован в существенном ухудшении ситуации, чтобы проводить научные исследования. Кроме того, оккупанты столкнулись с тотальной нехваткой лекарств и персонала, который мог бы оказывать медицинскую помощь всем, кому она необходима.
Для обеспечения жителей Мариуполя критически необходимыми медпрепаратами кремлевские чиновники решили выделить немало средств и сил, но Россия сама чувствует нехватку даже самых простых вещей. Так, в стране-агрессоре нет запасов шприцев и систем для капельниц, понемногу начинает заканчиваться инсулин. Следовательно, привезти необходимый запас гормонов для снижения уровня глюкозы в крови захватчики оказались не в силах.
Из-за всех этих нюансов оккупанты оказались в ситуации, которая стремительно начала выходить из-под контроля. Они вынужденно закрыли город, создали условия, чтобы информация о неспособности России хотя бы как-то улучшить положение в Мариуполе.
Врачи ежедневно ампутируют конечности диабетиков
Чтобы снять с себя ответственность за ужасную ситуацию, представители "администрации" фактически перевели обязанности по обеспечению инсулинозависимых на "волонтеров" из России. Конечно, делали это с полным пониманием того, что улучшение ситуации невозможно. Фактически россияне самоустранились от обеспечения жителей Мариуполя даже самым необходимым.
Из-за невероятной нехватки инсулина страдают все больные диабетом люди. Кроме, конечно, российских оккупантов. Потому что если кто-то из них нуждается в инъекциях, для них инсулин находится достаточно быстро.
Медикам, находящимся в городе, приходится проводить по 3 – 5 операций по ампутации конечностей за сутки. С учетом того, что во всем цивилизованном мире с хорошим уровнем медицины выживаемость после диабетической ампутации ног составляет около 50%, шансов на выживание в непризнанной "республике" для больных практически нет.