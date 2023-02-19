Угледар все показал – военный обозреватель о возможностях российского наступления

"Большое" наступление России уже частично началось, а недавняя попытка возле Угледара была первым этапом. Учитывая разгром россиян в Донецкой области, говорить об определяющих успехах россиян – не приходится.

Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, у России может быть частичный успех на узких участках фронта, но широкомасштабное наступление – невозможно.

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Что произошло под Угледаром

Александр Коваленко рассказал, что российские войска полностью провалили поставленную задачу по захвату города. Тогда широкий фронт наступления составлял 10 километров, но фактически боевые действия велись на участке шириной в 3 километра, на котором было сосредоточено 3-9 батальонно-тактических групп.

Говорить об их глобальных планах наступления тем ресурсом, который у них есть и ограниченными возможностями, которые у них есть – я не могу,

– сказал Коваленко.

Он также отметил, что в будущем Россия может создать ударные группы, но пока об этом говорить не стоит, поскольку их нет.

Россия не учится на ошибках

По словам военно-политического обозревателя, если бы россияне учились на ошибках этой войны, они бы уже давно бежали из Украины. Но, несмотря на это, они по тактике "колонн" снова пытались наступать под Угледаром.

Александр Коваленко объяснил, почему России не удастся "большое" наступление: смотрите видео

Он напомнил, что такую же тактику Россия использовала в Буче и на Южном направлении, когда колонны российских войск без поддержки артиллерии двигались в наступление и уничтожались уже украинской артиллерией. То, что россияне не учли этого, свидетельствует об их неспособности учиться.

Сейчас то, что происходит – это фактор ограниченного ресурса, потому что пехотной составляющей в оккупационных войсках становится все больше. Вот с чем, а с человеческим ресурсом у них больших проблем не будет еще долгое время,

– сказал Коваленко.

В то же время техническая составляющая им не позволяет использовать наступления широким фронтом, потому что в начале полномасштабного вторжения у них было достаточно техники, а сейчас этого нет.

Они не могут рассчитывать на большое количество танков, танковые кулаки, они не могут рассчитывать на большое количество поддержки легко бронированной техники и "огневой вал" – основная тактика использования артиллерии у них также уже не может быть использована,

– сказал обозреватель.

Из-за нехватки техники и артиллерии россияне вынуждены сужать свои наступательные фронты и сами понимают, что им ничего не удастся.

Как Россия провалила наступление на Угледар