Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, Росія зможе мати частковий успіх на вузьких ділянках фронту, але широкомасштабний наступ – неможливий.

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Що відбулось під Вугледаром

Олександр Коваленко розповів, що російські війська повністю провалили поставлене завдання із захоплення міста. Тоді широкий фронт наступу складав 10 кілометрів, але фактично бойові дії велись на ділянці завширшки 3 кілометри, на якій було зосереджено 3-9 батальйонно-тактичних груп.

Казати про їхні якісь глобальні плани наступу тим ресурсом, який у них є та обмеженими можливостями, які в них є – я не можу,

– сказав Коваленко.

Він також зазначив, що в майбутньому Росія може створити ударні групи, але поки що про це говорити не варто, оскільки їх немає.

Росія не вчиться на помилках

За словами військово-політичного оглядача, якби росіяни вчились на помилках цієї війни, вони б вже давно тікали з України. Але не зважаючи на це, вони за тактикою "колон" знову намагались наступати під Вугледаром.

Олександр Коваленко пояснив, чому Росії не вдасться "великий" наступ: дивіться відео

Він нагадав, що таку ж тактику Росія використовувала у Бучі та на Південному напрямку, коли колони російських військ без підтримки артилерії рухались у наступ та знищувались вже української артилерією. Те, що росіяни не врахували це, свідчить про їхню нездатність вчитись.

Зараз, те, що відбувається – це фактор обмеженого ресурсу, бо піхотної складової в окупаційних військах стає все більше. Ось з чим, а з людським ресурсом у них великих проблем не буде ще довгий час,

– сказав Коваленко.

Натомість технічна складова їм не дозволяє використовувати наступи широким фронтом, бо на почату повномасштабного вторгнення, у них було достатньої техніки, а зараз цього немає.

Вони не можуть розраховувати на велику кількість танків, танкові кулаки, вони не можуть розраховувати на велику кількість підтримки легко броньованої техніки та "вогневий вал" – основна тактика використання артилерії у них також вже не може бути використана,

– сказав оглядач.

Через нестачу техніки та артилерії, росіяни змушені звужувати свої наступальні фронти й самі розуміють, що їм нічого не вдасться.

Як Росія провалила наступ на Вугледар