Планы Путина известны: военный раскрыл цель заявления Лаврова о защите Беларуси

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия будет защищать Беларусь как "союзное государство". В то же время остается открытым вопрос, сможет ли Лукашенко, по примеру Армении, развернуться в сторону Европы.

Военнослужащий ВСУ, военный аналитик Александр Мусиенко пояснил "24 Каналу", что Россия на самом деле не может защитить Беларусь, поскольку не способна уберечь даже собственные территории.

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Станет ли Беларусь разменной монетой в игре Кремля?

Беларусь геополитически важна для России прежде всего как инструмент запугивания Запада – благодаря своему географическому положению.

То, что говорит Лавров, — просто слова. Пусть сначала попробуют защитить собственные НПЗ. Они не могут защитить НПЗ в Тюмени, Москве или Новокуйбышевске. Так как же они защитят территорию, для нанесения ударов по которой даже не нужны deep strike? Поэтому очевидно, что это просто демонстративные заявления для поддержания "непоколебимости" союзнических обязательств,

– отметил Мусиенко.

Если бы Россия действительно хотела защищать Беларусь, то не подставляла бы её ядерным оружием, которым хвастается Лукашенко. План Кремля заключается в том, что в случае тактического ядерного удара с территории Беларуси НАТО разгромило бы её военный потенциал. Большую войну против Запада Россия после этого вряд ли бы начала, а эскалация должна была бы заставить Запад прислушаться к требованиям Кремля.

Также для россиян важна поддержка инфраструктурных военных возможностей для агрессии против Украины: речь идет о ретрансляторах и антеннах, которые повышают эффективность российских дронов и поддерживают постоянное напряжение на восточном фланге НАТО.

"Если эти ретрансляторы не отключат, наши потенциальные действия — это демонстрация готовности действовать, в том числе превентивно. Это сигнал России и Беларуси о том, что мы знаем об их планах растянуть нашу линию обороны и провести наступление с территории Беларуси. И как только возрастёт военная активность, свидетельствующая о намерении провести штурмовые действия, — Силы обороны дадут ответ", — сказал Мусиенко.

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