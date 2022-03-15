Россия решила покинуть Совет Европы. Случилось это незадолго до голосования резолюции ПАСЕ, которая должна была начать процедуру полного исключения России из этой организации. Однако выход из организации не означает, что Россия уйдет от наказания за свои преступления в Украине.

15 марта Россия официально направила письмо о том, что пользуется своим правом выйти из Совета Европы. При этом в России заявили о намерении денонсировать Европейскую конвенцию о правах человека.

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Эксперт по международному уголовному праву и бывший заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что в ПАСЕ подтвердили, что Россия не уйдет от ответственности за преступления путем выхода из международных организаций.

"Украина считает необходимым, чтобы Совет Европы помогал в создании специального трибунала. Международный трибунал при поддержке Совета Европы является одним из способов привлечь к ответственности руководство России за преступления, которые они совершили", – заявил Гюндуз Мамедов.

Россия превращается в клетку, где россияне сами себя заперли

В Верховной Раде тоже отреагировали на выход России из Совета Европы. Там отметили, что к такому шагу российские власти прибегли накануне голосования резолюции ПАСЕ, которая должна была начать процедуру полного исключения России из этой организации. А также признания оккупации Приднестровья и факт российской агрессии против Молдавии.

"Европейскую конвенцию о правах человека, которую в России планируют денонсировать, в частности, запрещает пытки и бесчеловечное отношение, смертную казнь, рабство, дискриминацию в совершении прав и свобод, наказание без закона. Кремль четко показал россиянам, что он о них думает. Россия превращается в клетку, большинство жителей которой сами себя в ней заперли", – говорится в сообщении Верховной Рады.