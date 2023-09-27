ISW объяснил, почему считает, что Кремль не укомплектовал эшелонированную оборону на Юге Украины

Части 42-й мотострелковой дивизии развернуты вплоть до Токмака. Это свидетельствует о том, что российское командование не укомплектовало глубоко эшелонированную оборону на Юге Украины.

Есть предположение, что российские войска разместили подразделения бойцов 70-го и 71-го мотострелкового полков на протяжении всей многоэшелонированной обороны между нынешней линией фронта и Токмаком. Об этом сообщают в американском Институте изучения войны.

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Кремль не укомплектовал эшелонированную оборону на Юге Украины

Как заявили аналитики, части 42-й мотострелковой дивизии развернуты до Токмака, что продолжает свидетельствовать о том, что российское командование не укомплектовало глубоко эшелонированную оборону на Юге Украины.

По имеющимся данным, вероятно деградированные части 42-й мотострелковой дивизии российской 58-й общевойсковой армии все чаще контратакуют в районе Новопрокоповки, что позволяет предположить, что в результате контрнаступательных действий украинских войск деградировали относительно более элитные части ВДВ, которые отвечали за контратаки.

Недавно российские источники сообщили, что бойцы 3-го батальона 71-го мотострелкового полка участвовали в перестрелке с военной полицией 70-го мотострелкового полка в оккупированном Токмаке (70-й и 71-й полки принадлежат 42 дивизии).

Присутствие бойцов 70-го и 71-го мотострелкового полков в Токмаке позволяет предположить, что российские войска разместили подразделения этих полков на протяжении всей многоэшелонированной обороны между нынешней линией фронта и Токмаком. Развертывание 70-го и 71-го мотострелковых полков еще в Токмаке позволяет предположить, что элементы тех же российских соединений и обороняемых на передовых позициях частей занимают позиции, вероятно, в меньшем количестве, в последующих оборонительных слоях,

– отметили в ISW.

Аналитики считают, что не исключено, что ненаблюдаемые элементы других российских частей и соединений занимают позиции на тыловых оборонительных позициях, хотя текущая численность российских войск, занявших позиции на фронте, указывает на то, что это маловероятно.

Как происходит прорыв обороны россиян на Юге

Недавно военно-политический обозреватель группы "Информационное пространство" Александр Коваленко рассказал, что Силы обороны продолжают контрнаступление на Юге Украины. 23 сентября украинские воины прорвали оборону россиян в Вербовом Запорожской области. Сейчас защитники продолжают расширять плацдарм в районе треугольника: Новопрокоповка, Вербовое, Очеретоватое.

По словам Коваленко, оккупанты пытаются противодействовать украинским защитникам. Они пытаются заблокировать продвижение ВСУ большим количеством сил и средств, которые там сконцентрировали. Враг передислоцировал из Луганской области подразделения десантно-штурмовых дивизий 7 и 76 бригад в эти три населенных пункта Запорожской области.