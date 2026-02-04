В бригаде "Рубеж" назвали 2 причины, почему упали темпы продвижения россиян в январе

В январе продвижение россиян стало наименьшим за последний год из-за исчерпания ресурсов и сильных морозов. Кремль жалуется на недостаток личного состава и огромные потери, а морозы ограничивают возможности для наступления.

Офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш объяснил 24 Каналу, что многие российские военные теряют конечности из-за обморожения и низкого уровня логистики и эвакуации.

Почему снизилась активность боевых действий на фронте?

Первый фактор – Россия жалуется на недостаточное пополнение и чрезвычайно низкое качество новобранцев, из-за чего они не могут выполнять возложенные на них боевые задачи.

Только одна украинская бригада за 7 месяцев уничтожила и ранила более 3,5 тысячи российских военных.

Это огромное количество – фактически целая бригада полностью уничтожена. Противник пытается постоянно проводить ротации и пополнять личный состав, но жалуется на его недостаток,

– объяснил Отченаш.

Второй фактор – сильные морозы значительно ограничивают активность врага, поскольку холод влияет на личный состав, заставляя их минимизировать движение и искать теплые укрытия вместо ведения активных боевых действий.

"Противник жалуется, что огромное количество российских военных теряет конечности из-за обморожения. Логистика и эвакуация находятся на низком уровне – даже находясь в тылу, военные не всегда получают эвакуацию. Поэтому продвижение такие низкие", – подчеркнул Отченаш.

Что еще известно о потерях врага на фронте?