В бригаде "Рубеж" назвали 2 причины, почему упали темпы продвижения россиян в январе
- Продвижение россиян в январе замедлилось из-за исчерпания ресурсов и сильных морозов, которые ограничивают их возможности для наступления.
- Россия сталкивается с нехваткой личного состава, низким качеством пополнения и огромными потерями.
В январе продвижение россиян стало наименьшим за последний год из-за исчерпания ресурсов и сильных морозов. Кремль жалуется на недостаток личного состава и огромные потери, а морозы ограничивают возможности для наступления.
Офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш объяснил 24 Каналу, что многие российские военные теряют конечности из-за обморожения и низкого уровня логистики и эвакуации.
Почему снизилась активность боевых действий на фронте?
Первый фактор – Россия жалуется на недостаточное пополнение и чрезвычайно низкое качество новобранцев, из-за чего они не могут выполнять возложенные на них боевые задачи.
Только одна украинская бригада за 7 месяцев уничтожила и ранила более 3,5 тысячи российских военных.
Это огромное количество – фактически целая бригада полностью уничтожена. Противник пытается постоянно проводить ротации и пополнять личный состав, но жалуется на его недостаток,
– объяснил Отченаш.
Второй фактор – сильные морозы значительно ограничивают активность врага, поскольку холод влияет на личный состав, заставляя их минимизировать движение и искать теплые укрытия вместо ведения активных боевых действий.
"Противник жалуется, что огромное количество российских военных теряет конечности из-за обморожения. Логистика и эвакуация находятся на низком уровне – даже находясь в тылу, военные не всегда получают эвакуацию. Поэтому продвижение такие низкие", – подчеркнул Отченаш.
Что еще известно о потерях врага на фронте?
- Силы обороны Украины ударили по центру обучения FPV-дронов, скоплению живой силы и станции РЭБ противника. Генштаб ВСУ подтвердил уничтожение тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Сонцепёк" в Белгородской области РФ.
- Россия применяет безэкипажные катера "Сириус-82" для дистанционного минирования речных путей в дельте Днепра. Из-за хаотичного минирования без надлежащей координации случаются самоподрывы, о чем сообщает партизанское движение "Атеш".
- На Покровском направлении российские войска осуществили масштабный штурм, но потерпели поражение от бригады "Спартан". Украинские силы уничтожили около 80 оккупантов, 20 единиц техники и взяли в плен двух штурмовиков.