Россия вышла на финишную прямую к экономической катастрофе, – экс-глава МИД
- Российская экономика находится в фазе системного кризиса, и даже доходы от нефти не смогут покрыть бюджетный дефицит.
- Украинские дроны системно уничтожают нефтяную инфраструктуру России, что делает невозможным реализацию нефтяных планов Москвы.
Российские надежды на "спасение" от нефтяных доходов после ослабления санкций Трампом являются иллюзией, потому что доходы не покроют даже часть бюджетного дефицита. К тому же российская экономика вступила в фазу системного кризиса.
Экс-глава МИД Украины, дипломат Владимир Огрызко объяснил 24 Каналу, что Украина должна сосредоточиться на том, чтобы не дать России воспользоваться ни одной возможностью.
Сможет ли Трамп помочь России закрыть "бюджетную дыру"?
Реальность наконец доходит до большинства россиян – кроме горстки неадекватных преступников, которые делают вид, что ничего не происходит. То, что они собрались и начали говорить о проблемах, – определенный сигнал отрезвления. Но уже слышу, как в Москве говорят, что Трамп "дал им пас",
– сказал Огрызко.
Трамп позволил продать нефть, которая месяцами простаивала в танкерах – и предполагают, что 6 миллиардов долларов дохода решат проблемы. Но запланированный дефицит российского бюджета составляет 3,8 триллиона рублей, а только за первые 2 месяца года отрицательные поступления уже достигли 3,5 триллиона.
Даже оптимистичные расчеты нефтяных поступлений являются условными, ведь украинские дроны системно уничтожают российскую нефтяную инфраструктуру.
Вопрос простой: хочешь продать нефть, но заводы разбомблены – что будешь делать? Будешь брать гаечный ключ и ремонтировать месяцами. А следующих поступлений уже не будет – и это зависит не от Трампа, а от нас,
– пояснил Огрызко.
Украина должна изменить угол зрения и сосредоточиться на том, что может сделать сама Украина, чтобы лишить Россию любых возможностей. А возможностей у России все меньше, потому что глава правительства РФ Михаил Мишустин всего через 2 месяца после начала года урезал все федеральные расходы на 10%.
"То, что они сейчас лихорадочно совещаются, что-то урезают и обрезают – уже не поможет. Российская экономика вступила в фазу системного кризиса, а это инъекциями уже не изменить", – сказал Огрызко.
Обратите внимание! Политолог Вадим Денисенко отметил, что сейчас фактически начался второй этап ослабления санкций в отношении российской нефти. США на 30 дней позволили другим странам покупать российскую нефть и нефтепродукты. По его словам, таким образом Трамп пытается стабилизировать ситуацию с ценами на нефть. Кроме того, еще неделю назад Россия открыла возможность для Индии закупать свою нефть. И именно это решение Денисенко называет особенно чувствительным, ведь около 90% российского нефтяного экспорта приходится на Китай и Индию.
Что еще известно об ослаблении санкций в отношении России?
- США 13 марта предоставили другим государствам 30-дневное разрешение на закупку российской нефти и нефтепродуктов, которые уже находятся в море. Ослабление санкций произошло на фоне резкого роста цен, вызванного обострением конфликта с Ираном. Дональд Трамп заявил, что после завершения кризиса санкционный режим будет восстановлен.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что запуск нефтепровода "Дружба" по сути равен отмене санкций против России. По его словам, на Украину оказывается давление с требованием возобновить транспортировку, и в случае отсутствия альтернатив он может быть вынужден согласиться на такой шаг.
- Трамп заявил, что санкции против российской нефти будут восстановлены, когда кризис закончится.