Ексочільник МЗС України, дипломат Володимир Огризко пояснив 24 Каналу, що Україна має зосередитися на тому, щоб не дати Росії скористатися жодною можливістю.

Чи зможе Трамп допомогти Росії закрити "бюджетну діру"?

Реальність нарешті доходить до більшості росіян – крім жменьки неадекватних злочинців, які вдають, що нічого не відбувається. Те, що вони зібралися і почали говорити про проблеми, – певний сигнал протверезіння. Але вже чую, як у Москві кажуть, що Трамп "дав їм пас",

– сказав Огризко.

Трамп дозволив продати нафту, яка місяцями простоювала в танкерах – і припускають, що 6 мільярдів доларів доходу розв'яжуть проблеми. Але запланований дефіцит російського бюджету становить 3,8 трильйона рублів, а лише за перші 2 місяці року від'ємні надходження вже сягнули 3,5 трильйона.

Навіть оптимістичні розрахунки нафтових надходжень є умовними, адже українські дрони системно знищують російську нафтову інфраструктуру.

Питання просте: хочеш продати нафту, але заводи розбомблені – що будеш робити? Братимеш гайковий ключ і ремонтуватимеш місяцями. А наступних надходжень вже не буде – і це залежить не від Трампа, а від нас,

– пояснив Огризко.

Україна має змінити кут зору та зосередитися на тому, що може зробити сама Україна, щоб позбавити Росію будь-яких можливостей. А можливостей у Росії дедалі менше, бо голова уряду РФ Михайло Мішустін через лише 2 місяці після початку року врізав всі федеральні видатки на 10%.

"Те, що вони зараз лихоманково радяться, щось урізають і обрізають – вже не допоможе. Російська економіка вступила у фазу системної кризи, а це ін'єкціями вже не змінити", – сказав Огризко.

Зверніть увагу! Політолог Вадим Денисенко зазначив, що нині фактично розпочався другий етап послаблення санкцій щодо російської нафти. США на 30 днів дозволили іншим країнам купувати російську нафту та нафтопродукти. За його словами, таким чином Трамп намагається стабілізувати ситуацію з цінами на нафту. Крім того, ще тиждень тому Росія відкрила можливість для Індії закуповувати свою нафту. І саме це рішення Денисенко називає особливо чутливим, адже близько 90% російського нафтового експорту припадає на Китай та Індію.

