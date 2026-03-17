Экс-глава МИД Украины, дипломат Владимир Огрызко объяснил 24 Каналу, что Украина должна сосредоточиться на том, чтобы не дать России воспользоваться ни одной возможностью.

Сможет ли Трамп помочь России закрыть "бюджетную дыру"?

Реальность наконец доходит до большинства россиян – кроме горстки неадекватных преступников, которые делают вид, что ничего не происходит. То, что они собрались и начали говорить о проблемах, – определенный сигнал отрезвления. Но уже слышу, как в Москве говорят, что Трамп "дал им пас",

– сказал Огрызко.

Трамп позволил продать нефть, которая месяцами простаивала в танкерах – и предполагают, что 6 миллиардов долларов дохода решат проблемы. Но запланированный дефицит российского бюджета составляет 3,8 триллиона рублей, а только за первые 2 месяца года отрицательные поступления уже достигли 3,5 триллиона.

Даже оптимистичные расчеты нефтяных поступлений являются условными, ведь украинские дроны системно уничтожают российскую нефтяную инфраструктуру.

Вопрос простой: хочешь продать нефть, но заводы разбомблены – что будешь делать? Будешь брать гаечный ключ и ремонтировать месяцами. А следующих поступлений уже не будет – и это зависит не от Трампа, а от нас,

– пояснил Огрызко.

Украина должна изменить угол зрения и сосредоточиться на том, что может сделать сама Украина, чтобы лишить Россию любых возможностей. А возможностей у России все меньше, потому что глава правительства РФ Михаил Мишустин всего через 2 месяца после начала года урезал все федеральные расходы на 10%.

"То, что они сейчас лихорадочно совещаются, что-то урезают и обрезают – уже не поможет. Российская экономика вступила в фазу системного кризиса, а это инъекциями уже не изменить", – сказал Огрызко.

Обратите внимание! Политолог Вадим Денисенко отметил, что сейчас фактически начался второй этап ослабления санкций в отношении российской нефти. США на 30 дней позволили другим странам покупать российскую нефть и нефтепродукты. По его словам, таким образом Трамп пытается стабилизировать ситуацию с ценами на нефть. Кроме того, еще неделю назад Россия открыла возможность для Индии закупать свою нефть. И именно это решение Денисенко называет особенно чувствительным, ведь около 90% российского нефтяного экспорта приходится на Китай и Индию.

