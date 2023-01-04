Нечем будет пугать: в ГУР рассказали, почему Россия не использует "Кинжалы" во время обстрелов

Российские оккупанты не используют гиперзвуковые ракеты "Кинжал" во время массированных атак по Украине. Это связано с проблемами их самолетов.

Также у оккупантов небольшое количество этих снарядов. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

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Почему Россия не использует "Кинжалы"

По словам Скибицкого, "Кинжалы" – это новый вид вооружения. Сейчас у России есть проблема с самолетами-носителями – МиГ-31.

Мы же видели инцидент, произошедший в Беларуси – у одного из них вспыхнул двигатель. Кроме того, "Кинжалов" у них не так уж много,

– рассказал представитель разведки.

Скибицкий отметил, что если у захватчиков закончится запас "Кинжалов", то им нечем будет запугивать мир.

Представитель разведки добавил, что российские военные используют "Кинжалы" для демонстрации и запугивания, что это оружие никто не может сбить.

"Соответственно, этим они поддерживают напряжение в возможности применения этого оружия не только против нас, но и других европейских стран", – подчеркнул Скибицкий.

Сколько времени летят "Кинжалы"

Недавно военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан рассказал, что российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал" с территории Беларуси способны долететь до Украины за минуты.

По его словам, Миг-31 может разогнаться до максимальной скорости на высоте 10 тысяч метров и сбросить ракету. Соответственно ракета будет иметь определенную скорость и высоту и дальше будет работать в своем режиме.

Поэтому скорость ракеты может достигать около 4 – 5 махов на нисходящей траектории.