Впервые за долгое время Россия не запускала "Шахеды" ночью

Ночью вторника, 1 апреля, враг впервые за почти полгода не запустил по Украине ударные БпЛА. Однако без российских атак не обошлось.

Угрозу вражеской авиации дважды объявляли в Днепропетровской области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторинговые каналы.

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Как прошла ночь на 1 апреля

Последний раз без вражеских дронов прошла ночь 14 марта 2025 года, а перед тем – 14 октября 2024 года. Однако сегодня Россия активно применяла планирующие авиационные бомбы по границе Сумской области, а также по Запорожской и Донецкой областях.

Ударных БПЛА не было. Следим дальше, пока это ничего не значит,

– отметил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.