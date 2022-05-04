Россия неустанно пылает: в Дзержинске взорвалась цистерна – эпическое видео

В российском Дзержинске 4 мая произошел масштабный пожар. Там загорелась цистерна.

Россия горит уже почти каждый день. О новом пожаре заявили российские пропагандистские СМИ, сообщает 24 канал.

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Что на этот раз

3 мая взорвалась, а затем вспыхнула цистерна в Дзержинске, что в Нижегородской области. Пожар настолько мощный, что в небе образовался огромный столб черного дыма.

Горит вообще красиво,

– так местные прокомментировали мощный пожар в своем городе.

Смотрите видео мощного пожара в России:

В России горит цистерна:

Российские пропагандисты, ссылаясь на данные спасателей, заявили, что в результате пожара никто не пострадал.