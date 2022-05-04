Россия неустанно пылает: в Дзержинске взорвалась цистерна – эпическое видео
4 мая 2022 , 11:55Читати новину українською
В российском Дзержинске 4 мая произошел масштабный пожар. Там загорелась цистерна.
Россия горит уже почти каждый день. О новом пожаре заявили российские пропагандистские СМИ, сообщает 24 канал.
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Что на этот раз
3 мая взорвалась, а затем вспыхнула цистерна в Дзержинске, что в Нижегородской области. Пожар настолько мощный, что в небе образовался огромный столб черного дыма.
Горит вообще красиво,
– так местные прокомментировали мощный пожар в своем городе.
Смотрите видео мощного пожара в России:
В России горит цистерна:
Российские пропагандисты, ссылаясь на данные спасателей, заявили, что в результате пожара никто не пострадал.