Сейчас есть определенная активизация процесса стягивания и накопления Россией войск у границ Украины. Государство-агрессор продолжает держать технику в большом количестве еще с начала военных действий.

Будет ли обострение – зависит только от президента России Владимира Путина. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Обратите внимание Данилов снова настаивает, что понятие "Донбасс" – инструмент гибридной войны

Войска России у границ не исчезали

По его словам, глава Украины Владимир Зеленский делает все возможное для того, чтобы не допустить обострения.

Скажем о том, что россияне никогда войск своих оттуда не убирали. Как начали военные действия, так постоянно их (войска – 24 канал) там и держат в большом количестве. Но сегодня, да, есть определенная активизация всех процессов,

– подчеркнул Данилов.

Он заметил, что жизнь каждого солдата – самая большая ценность. Поэтому никаких обострений не планируется.

Напомним! Ранее Данилов эмоционально отреагировал на ситуацию на Донбассе. Он заявил, что война на востоке закончится только тогда, когда Кремль уйдет из Украины.

Россия стягивает войска к границе с Украиной: смотрите видео

Что известно об обострении на Донбассе

С начала 2021 года на Донбассе погибло 28 воинов. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что государство-агрессор активно начало проверять боевую готовность своих вооруженных сил.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, украинские военные будут открывать огонь только в случае угрозы со стороны пророссийских боевиков.

Расположение группировок России у границ Украины / Инфографика 24 канала