Никогда не убирала своих войск, – Данилов о накоплении группировок России возле Украины
Сейчас есть определенная активизация процесса стягивания и накопления Россией войск у границ Украины. Государство-агрессор продолжает держать технику в большом количестве еще с начала военных действий.
Источник:"Левый берег"
Будет ли обострение – зависит только от президента России Владимира Путина. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Обратите внимание Данилов снова настаивает, что понятие "Донбасс" – инструмент гибридной войны
Войска России у границ не исчезали
По его словам, глава Украины Владимир Зеленский делает все возможное для того, чтобы не допустить обострения.
Скажем о том, что россияне никогда войск своих оттуда не убирали. Как начали военные действия, так постоянно их (войска – 24 канал) там и держат в большом количестве. Но сегодня, да, есть определенная активизация всех процессов,
– подчеркнул Данилов.
Он заметил, что жизнь каждого солдата – самая большая ценность. Поэтому никаких обострений не планируется.
Россия стягивает войска к границе с Украиной: смотрите видео
Что известно об обострении на Донбассе
- С начала 2021 года на Донбассе погибло 28 воинов. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
- Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что государство-агрессор активно начало проверять боевую готовность своих вооруженных сил.
- По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, украинские военные будут открывать огонь только в случае угрозы со стороны пророссийских боевиков.
Расположение группировок России у границ Украины / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью