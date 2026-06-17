Россия в очередной раз запускала по Украине дроны: в Военно-воздушных силах сообщили подробности

В некоторых областях продолжают фиксировать несколько вражеских БПЛА. В ночь на 17 июня в небе над Украиной находилось почти 100 ударных дронов.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.

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Что известно об атаке 17 июня на Украину?

В ночь на 17 июня (с 18:00 16 июня) Россия запустила по Украине 119 ударных БПЛА типа Shahed, среди них реактивные, а также "Гербер", "Италмас" и дроны-имитаторы типа "Пародия". Страна-агрессор запускала их из нескольких направлений:

Брянск;

Курск;

Миллерово;

Орёл;

Чауда во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА в 11 точках, а также падение обломков сбитых аппаратов в 6 точках,

– сообщили в Воздушных Силах.

Предварительно, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 97 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.