Россия ночью атаковала "Шахедами" и баллистикой: сколько целей удалось уничтожить
25 января 2024, 06:39Читати новину українською
Источник:Воздушные силы ВСУ
Россия ночью на 25 января запустила по Украине "Шахеды" и ракеты С-300. Воздушные силы ВСУ отчитались о результате работы.
Стоит отметить, что оккупанты атаковали нашу страну, начиная вечером 24 января, и продолжили свой террор ночью. К сожалению, в Одессе вспыхнул пожар, есть раненые.
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Воздушные силы ВСУ подытожили ночную атаку
Наши военные рассказали, что в ночь на 25 января 2024 года Россия атаковала Украину:
- 14 ударными беспилотниками типа Shahed-136/131 из района Приморско-Ахтарска и мыса Чауда в Крыму;
- четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области в направлении Харькова;
- одной – из оккупированной Донецкой области.
В результате боевой работы уничтожены 11 "Шахедов" в пределах Одесской и Николаевской областей,
– заявили военные.
Они уточнили, что сбивали дроны:
- зенитными ракетными подразделениями,
- мобильными огневыми группами Воздушных сил и Сил обороны Украины.
Россия атаковала ракетами и "Шахедами"
Что известно о ночном терроре врага
- Россия запустила первые дроны по Украине ориентировочно в 20:22 24 января, и они двигались с Черного моря в направлении Одессы. Впоследствии вражеские беспилотники типа "Шахед" создавали угрозу для Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Николаевской, Полтавской областей.
- Кроме того, была угроза применения баллистического вооружения во многих южных и восточных регионах.
- Уже на рассвете 25 января воздушная тревога в Харьковской области была связана с активностью вражеской тактической авиации. По состоянию на 7:22 25 января городские власти Харькова не сообщали о возможных последствиях атаки.