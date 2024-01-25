Россия ночью атаковала "Шахедами" и баллистикой: сколько целей удалось уничтожить

Россия ночью на 25 января запустила по Украине "Шахеды" и ракеты С-300. Воздушные силы ВСУ отчитались о результате работы.

Стоит отметить, что оккупанты атаковали нашу страну, начиная вечером 24 января, и продолжили свой террор ночью. К сожалению, в Одессе вспыхнул пожар, есть раненые.

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Воздушные силы ВСУ подытожили ночную атаку

Наши военные рассказали, что в ночь на 25 января 2024 года Россия атаковала Украину:

14 ударными беспилотниками типа Shahed-136/131 из района Приморско-Ахтарска и мыса Чауда в Крыму;

четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области в направлении Харькова;

одной – из оккупированной Донецкой области.

В результате боевой работы уничтожены 11 "Шахедов" в пределах Одесской и Николаевской областей,

– заявили военные.

Они уточнили, что сбивали дроны:

зенитными ракетными подразделениями,

мобильными огневыми группами Воздушных сил и Сил обороны Украины.



Россия атаковала ракетами и "Шахедами"

Что известно о ночном терроре врага