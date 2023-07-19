Россия ночью атаковала Х-22, "Калибрамы", "Ониксами" и "Шахедами": уничтожено 37 из 63 целей
Россия атаковала Украину ракетами Х-22, "Калибрами", "Ониксами" и "Шахедами". Враги запускали ракеты из Черного моря и из берегового ракетного комплекса "Бастион" в Крыму.
"Шахеды" выпустили из полигона Чауда в Крыму и Приморско-Ахтарском Краснодарском крае. Воздушные силы ВСУ рассказали, что было несколько волн атак.
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Враг массированно бил по Украине
Ночью 19 июля 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с южного направления, используя крылатые ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также иранские ударные беспилотники типа Shahed-136/131. Атакованы объекты критической инфраструктуры и военные объекты, основное направление удара – Одесщина!
– рассказали Воздушные силы ВСУ.
По их данным, российские захватчики запустили:
- 16 крылатых ракет морского базирования "Калибр", предположительно с малого ракетного корабля "Ингушетия" и фрегата "Адмирал Эссен" из акватории Черного моря;
- 8 крылатых ракет Х-22 – из самолетов дальней авиации Ту-22М3 из акватории Черного моря;
- 6 крылатых ракет "Оникс" – из берегового ракетного комплекса "Бастион" в Крыму;
- 1 управляемую авиационную ракету Х-59 из истребителя Су-35 из акватории Черного моря;
- 32 ударных дрона типа Shahed-136/131 из полигона Чауда в Крыму и Приморско-Ахтарска Краснодарского края России.
Воздушные силы уничтожили более 3 десятков враждебных целей
Воздушные силы ВСУ, ПВО и другие составляющие Сил обороны Украины уничтожили 37 воздушных целей врага:
- 13 крылатых ракет типа "Калибр";
- 1 управляемую авиационную ракету Х-59;
- 23 ударных беспилотника Shahed-136/131.
Последствия атаки в Одесской области: есть повреждения и ранены
Воздушные силы ВСУ уточнили, что ракеты Х-22 и "Оникс" Россия направила по инфраструктуре Одесской области. Оперативное командование "Юг" сообщило, что россияне ударили по Одесской области одновременно ракетами "Оникс", Х-22, Х-59 и дронами Shahed-136.
Х-59 была сбита на подлете к берегу и упав в одном из кварталов Одессы образовала большую воронку, взрывной волной повреждены несколько зданий вокруг. Три гражданских лица травмированы,
– сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.
По его словам, в результате действий России:
- есть попадание в промышленный объект в Одесском районе – пострадал гражданский сотрудник, поражены два складских помещения в разных локациях – с табаком и фейерверками;
- в Одесской области пожарные ликвидируют пожар площадью более 3000 квадратных метров;
- 8 "Шахедов" в небе над Одесщиной и 2 - над Николаевщиной сбили наши защитники. В результате воздушных боев и падения обломков повреждений получили объекты рекреационной инфраструктуры в прибрежной зоне Коблевской общины, они вспыхнули. Пострадали двое гражданских.
Также в результате боевой работы по уничтожению ракет и дронов взрывной волной в жилых комплексах Одессы повреждены несколько многоквартирных домов. По меньшей мере 6 одесситов, среди которых 9-летний мальчик, обратились за медицинской помощью из-за ранения обломками стекла и других предметов,
– заявили в ОК "Юг".
По каким регионам били россияне: коротко
- По Днепропетровской области целился один русский беспилотник. В Днепропетровской ОВА заявили, что Воздушное командование "Восход" сбило вражеский дрон.
- В Сумской области ночью ПВО Сил обороны уничтожило четыре беспилотника Shahed. Глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин также сообщил, что Россия запускала дроны по области, однако сработали силы ПВО. Поэтому попадания по критической инфраструктуре не зафиксированы. Люди не погибли.
- В Киевской городской военной администрации рассказали, что Россия атаковала столицу "Шахедами". К счастью, ПВО обнаружила и уничтожила все вражеские дроны. Предварительно известно, что раненых и повреждений нет, однако власти уточняли данные.