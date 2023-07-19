Россия ночью атаковала Х-22, "Калибрамы", "Ониксами" и "Шахедами": уничтожено 37 из 63 целей

Россия атаковала Украину ракетами Х-22, "Калибрами", "Ониксами" и "Шахедами". Враги запускали ракеты из Черного моря и из берегового ракетного комплекса "Бастион" в Крыму.

"Шахеды" выпустили из полигона Чауда в Крыму и Приморско-Ахтарском Краснодарском крае. Воздушные силы ВСУ рассказали, что было несколько волн атак.

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Враг массированно бил по Украине

Ночью 19 июля 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с южного направления, используя крылатые ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также иранские ударные беспилотники типа Shahed-136/131. Атакованы объекты критической инфраструктуры и военные объекты, основное направление удара – Одесщина!

– рассказали Воздушные силы ВСУ.

По их данным, российские захватчики запустили:

16 крылатых ракет морского базирования "Калибр", предположительно с малого ракетного корабля "Ингушетия" и фрегата "Адмирал Эссен" из акватории Черного моря;

8 крылатых ракет Х-22 – из самолетов дальней авиации Ту-22М3 из акватории Черного моря;

6 крылатых ракет "Оникс" – из берегового ракетного комплекса "Бастион" в Крыму;

1 управляемую авиационную ракету Х-59 из истребителя Су-35 из акватории Черного моря;

32 ударных дрона типа Shahed-136/131 из полигона Чауда в Крыму и Приморско-Ахтарска Краснодарского края России.

Воздушные силы уничтожили более 3 десятков враждебных целей

Воздушные силы ВСУ, ПВО и другие составляющие Сил обороны Украины уничтожили 37 воздушных целей врага:

13 крылатых ракет типа "Калибр";

1 управляемую авиационную ракету Х-59;

23 ударных беспилотника Shahed-136/131.

Последствия атаки в Одесской области: есть повреждения и ранены

Воздушные силы ВСУ уточнили, что ракеты Х-22 и "Оникс" Россия направила по инфраструктуре Одесской области. Оперативное командование "Юг" сообщило, что россияне ударили по Одесской области одновременно ракетами "Оникс", Х-22, Х-59 и дронами Shahed-136.

Х-59 была сбита на подлете к берегу и упав в одном из кварталов Одессы образовала большую воронку, взрывной волной повреждены несколько зданий вокруг. Три гражданских лица травмированы,

– сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.

По его словам, в результате действий России:

есть попадание в промышленный объект в Одесском районе – пострадал гражданский сотрудник, поражены два складских помещения в разных локациях – с табаком и фейерверками;

в Одесской области пожарные ликвидируют пожар площадью более 3000 квадратных метров;

8 "Шахедов" в небе над Одесщиной и 2 - над Николаевщиной сбили наши защитники. В результате воздушных боев и падения обломков повреждений получили объекты рекреационной инфраструктуры в прибрежной зоне Коблевской общины, они вспыхнули. Пострадали двое гражданских.

Также в результате боевой работы по уничтожению ракет и дронов взрывной волной в жилых комплексах Одессы повреждены несколько многоквартирных домов. По меньшей мере 6 одесситов, среди которых 9-летний мальчик, обратились за медицинской помощью из-за ранения обломками стекла и других предметов,

– заявили в ОК "Юг".

По каким регионам били россияне: коротко