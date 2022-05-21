Россия ночью нанесла авиационные удары по Соледару и Бахмуту
Неспокойная ситуация в Донецкой области. В ночь на 21 мая российские военные нанесли авиаудары по сразу по нескольким городам. Речь идет о Соледаре, а также Бахмуте.
Об этом рассказал во время телемарафона глава Донецкой ОВ Павел Кириленко. Он подчеркнул, что жертв в результате атаки нет, передает 24 канал.
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Оккупанты обстреливают всю линию фронта
Ночь прошла с обстрелами. Были авиаудары по Соледару и Бахмуту. Есть определенные разрушения, но жертв, к счастью, нет. Линия фронта вся обстреливается,
– подчеркнул Кириленко.
Он также добавил, что российские военные пытались выйти на трассу Бахмут – Лисичанск. Но попытка эта не была успешной для кафиров. Они не только понесли немалые потери. Наши военные еще отбросили их. Причем не на позицию, с которой начиналась атака, а еще немного дальше.
Глава ОВА подчеркнул, что трасса Бахмут – Лисичанск сейчас действительно полностью находится под контролем ВСУ. В то же время следует понимать, что она не безопасна для передвижения. А все потому, что русские военные регулярно ее обстреливают.
Напомним, что российские военные продолжают наступательные действия в Восточной операционной зоне. В настоящее время они пытаются взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области. Более того, они будут пытаться сохранить сухопутный коридор с временно оккупированным Крымом.
Какая сейчас ситуация на Донбассе: коротко о главном
- Славянское направление. Здесь русские военные стремятся снова вести наступление. Прежде их интересует форсирование той же реки Северский Донец. Все для того чтобы обустроить переправу через нее.
- Донецкое направление. Враги на этом участке ведут активные боевые действия. Причем сразу по нескольким разным направлениям. В частности, в Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, а также Кураховском.
- Лиманское направление. В Генштабе сообщили, что здесь российские захватчики попытаются возобновить наступление в направлении Ямполь – Северск. Опять же, чтобы форсировать Северский Донец. Там и дислоцируется техника, с помощью которой будут строить переправу.
В Мариуполе российские военные продолжают все подгребать под свои руки. Уже стало известно о желании возобновить работу порта . Для этого захватчики даже начали процедуру разминирования инфраструктуры вокруг него.
Достойно внимания – оперативная информация от Генштаба по состоянию на 21 мая: смотрите видео