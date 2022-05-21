Россия ночью нанесла авиационные удары по Соледару и Бахмуту

Неспокойная ситуация в Донецкой области. В ночь на 21 мая российские военные нанесли авиаудары по сразу по нескольким городам. Речь идет о Соледаре, а также Бахмуте.

Об этом рассказал во время телемарафона глава Донецкой ОВ Павел Кириленко. Он подчеркнул, что жертв в результате атаки нет, передает 24 канал.

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Оккупанты обстреливают всю линию фронта

Ночь прошла с обстрелами. Были авиаудары по Соледару и Бахмуту. Есть определенные разрушения, но жертв, к счастью, нет. Линия фронта вся обстреливается,

– подчеркнул Кириленко.

Он также добавил, что российские военные пытались выйти на трассу Бахмут – Лисичанск. Но попытка эта не была успешной для кафиров. Они не только понесли немалые потери. Наши военные еще отбросили их. Причем не на позицию, с которой начиналась атака, а еще немного дальше.

Глава ОВА подчеркнул, что трасса Бахмут – Лисичанск сейчас действительно полностью находится под контролем ВСУ. В то же время следует понимать, что она не безопасна для передвижения. А все потому, что русские военные регулярно ее обстреливают.

Напомним, что российские военные продолжают наступательные действия в Восточной операционной зоне. В настоящее время они пытаются взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области. Более того, они будут пытаться сохранить сухопутный коридор с временно оккупированным Крымом.

Какая сейчас ситуация на Донбассе: коротко о главном

Славянское направление. Здесь русские военные стремятся снова вести наступление. Прежде их интересует форсирование той же реки Северский Донец. Все для того чтобы обустроить переправу через нее.

Здесь русские военные стремятся снова вести наступление. Прежде их интересует форсирование той же реки Северский Донец. Все для того чтобы обустроить переправу через нее. Донецкое направление. Враги на этом участке ведут активные боевые действия. Причем сразу по нескольким разным направлениям. В частности, в Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, а также Кураховском.

Враги на этом участке ведут активные боевые действия. Причем сразу по нескольким разным направлениям. В частности, в Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, а также Кураховском. Лиманское направление. В Генштабе сообщили, что здесь российские захватчики попытаются возобновить наступление в направлении Ямполь – Северск. Опять же, чтобы форсировать Северский Донец. Там и дислоцируется техника, с помощью которой будут строить переправу.

В Мариуполе российские военные продолжают все подгребать под свои руки. Уже стало известно о желании возобновить работу порта . Для этого захватчики даже начали процедуру разминирования инфраструктуры вокруг него.

Достойно внимания – оперативная информация от Генштаба по состоянию на 21 мая: смотрите видео