Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
Как отработала ПВО?
Враг начал атаку еще в 18:00 8 сентября. Для нанесения удара противник применил баллистические ракеты "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма, ракеты S8000 "Бандероль" из акватории Азовского моря, а также 196 ударных БПЛА.
Среди беспилотников были "Шахеды", в том числе реактивные, "Герберы" и дроны-имитаторы типа "Пародия". Запуски осуществлялись с направлений Орла, Курска, временно оккупированных территорий Донецкой области и Крыма.
Воздушное нападение отражали истребительная авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
По состоянию на 08:30 противовоздушная оборона сбила или подавила 165 вражеских БПЛА.
В то же время российская атака продолжалась: в воздушном пространстве оставались вражеские беспилотники. Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграм-канале "24 Канал".
Напомним, в ночь на 9 сентября российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Николаевской области, применив ударные БПЛА, баллистические ракеты, ракеты "Бандероль" и УАБ.
В Николаеве в результате атаки погибла 70-летняя женщина, еще четверо мирных жителей, среди которых 15-летний ребенок, пострадали. 66-летнего мужчину госпитализировали, его состояние оценивается как средней тяжести, остальным пострадавшим медики оказали помощь амбулаторно.
В городе повреждены транспортная, портовая и гражданская инфраструктура, торговый центр, почтовый терминал, кафе, два частных дома и четыре грузовика, один из которых полностью уничтожен. Накануне россияне также дважды провели атаки FPV-дронами против Куцурубской и Очаковской общин, где повредили частный дом.
Кроме того, удар УАБ повредил промышленную инфраструктуру Галициновской общины, а в Березанской общине в результате атаки "Шахедов" пострадали энергетические объекты.
Коммунальные службы Николаева готовятся работать на местах ударов, оказывать помощь пострадавшим и ликвидировать последствия обстрела.