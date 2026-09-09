Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Як відпрацювала ППО?

Ворог розпочав атаку ще о 18:00 8 вересня. Для удару противник застосував балістичні ракети "Іскандер-М" із тимчасово окупованого Криму, ракети S8000 "Бандероль" з акваторії Азовського моря, а також 196 ударних БпЛА.

Серед безпілотників були "Шахеди", зокрема реактивні, "Гербери" та дрони-імітатори типу "Пародія". Запуски здійснювалися з напрямків Орла, Курська, тимчасово окупованих територій Донецької області та Криму.

Повітряний напад відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 протиповітряна оборона збила або подавила 165 ворожих БпЛА.

Водночас російська атака ще тривала: у повітряному просторі залишалися ворожі безпілотники. Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у телеграмі 24 Каналу.

Нагадаємо, у ніч проти 9 вересня російські війська здійснили масований комбінований удар по Миколаївщині, застосувавши ударні БпЛА, балістичні ракети, ракети "Бандероль" та КАБ.

У Миколаєві внаслідок атаки загинула 70-річна жінка, ще четверо мирних жителів, серед яких 15-річна дитина, постраждали. 66-річного чоловіка госпіталізували, його стан оцінюють як середньої тяжкості, іншим постраждалим медики надали допомогу амбулаторно.

У місті пошкоджено транспортну, портову та цивільну інфраструктуру, торгівельний центр, поштовий термінал, кафе, два приватні будинки та чотири вантажівки, одну з яких знищено повністю. Напередодні росіяни також двічі атакували FPV-дронами Куцурубську та Очаківську громади, де пошкодили приватний будинок.

Крім того, удар КАБ пошкодив промислову інфраструктуру Галицинівської громади, а в Березанській громаді через атаку "Шахедів" постраждали енергетичні об'єкти.

Комунальні служби Миколаєва готуються працювати на місцях ударів, допомагати постраждалим та ліквідовувати наслідки обстрілу.