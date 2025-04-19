Россия ночью запускала ракеты и более 80 "Шахедов" по Украине: сколько вражеских целей уничтожено

В ночь на 19 апреля российские оккупанты в очередной раз терроризировали Украину. В частности, враг запускал ракеты и ударные БпЛА типа "Шахед".

По вражеским целям отработали силы ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Сколько воздушных целей уничтожено во время ночной атаки

В ночь на 19 апреля агрессор совершил удар по Украине ракетами наземного, воздушного базирования и ударными БПЛА.

Согласно предварительным данным, радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 95 средств воздушного нападения противника. Речь идет о 8 ракет различных типов и 87 ударных БпЛА (беспилотников-имитаторов других типов).

В частности, враг запускал:

3 баллистические ракеты "Искандер-М" (район пуска – Крым);

2 противокорабельные ракеты "Оникс" (район пуска – Крым);

3 противорадиолокационные ракеты Х-31П;

87 ударных БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов других типов (районы пусков – Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск – Россия, Гвардейское – Крым).

Воздушное нападение вражеских сил отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 33 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и стране,

– говорится в сообщении.

В Воздушных силах указали, что 36 вражеских беспилотников-имитаторов – локально потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадало несколько регионов Украины. В частности, под прицелом оккупантов оказалась Одесская область, Харьковщина, Сумщина, Донецкая область и Запорожье.